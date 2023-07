Scandalo nel GF Vip: Due ex concorrenti colti insieme dopo l'ultima festa - Controcopertina

Il segreto notturno rivelato

Un’esplosiva notizia ha scosso il GF Vip nelle ultime ore. Pare che due ex concorrenti del reality abbiano trascorso la notte insieme, ma nonostante i loro sforzi per mantenere il segreto, qualcuno li ha scoperti. Questo colpo di scena ha lasciato tutti senza parole, e ora tutti vogliono conoscere i dettagli di questa notte infuocata. Resta da vedere se Alfonso Signorini interverrà su questa bomba.

A breve vi sveleremo tutti i dettagli su chi ha rivelato tutto su questa situazione piccante tra i due ex partecipanti del GF Vip. Questi ex concorrenti del reality show hanno trascorso una notte insieme. Nel frattempo, Signorini ha dichiarato qualche giorno fa: “Ho fatto un provino con un ragazzo, un calzolaio di Arezzo, bellissimo in modo spettacolare. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower, ho detto va benissimo, ma meno male. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con i vip che di solito se la tirano”.

GF Vip: due ex concorrenti sorpresi a trascorrere la notte insieme

A rivelare tutto sul GF Vip e su questi ex concorrenti che si sono avvicinati molto l’uno all’altro, tanto da trascorrere un’intera notte insieme, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Si tratta di un’anteprima da lei stessa annunciata, in collaborazione con il collega Amedeo Venza, che ha pubblicato la notizia bomba. Il tutto è avvenuto durante una festa organizzata dalla rivista Chi ed è stato notato da alcune fonti anonime.

Ecco l’annuncio di Marzano e Venza: “Pare che dopo l’ultima festa di CHI non tutti sanno (come le nostre spie ci hanno riportato) che due ex concorrenti si sono visti e hanno trascorso la notte insieme”. Non sono stati rivelati nomi, quindi il mistero su chi possano essere questi ex gieffini rimane. Non sappiamo se gli esperti di gossip forniranno ulteriori dettagli nelle prossime ore o se qualcun altro riuscirà a scoprire la loro identità.

Ma ora l’attenzione si concentra anche sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che presenterà una versione mista del reality a partire dal prossimo settembre. Saranno presenti personaggi molto famosi insieme a persone comuni.