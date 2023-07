Tragedia stradale: Morto il nonno, la famiglia in vacanza coinvolta in un terribile incidente - Controcopertina

Il racconto dell’incidente

Un drammatico incidente stradale ha portato alla morte di un nonno che si trovava in auto insieme ai suoi familiari durante una vacanza. L’incidente è avvenuto su un tratto autostradale e ha coinvolto anche il figlio, la nuora e il nipotino di soli 7 mesi. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza, ma purtroppo per l’uomo di 58 anni non c’è stato nulla da fare e il suo decesso è stato constatato sul posto.

L’incidente mortale si è verificato sull’autostrada A14, nei pressi di Camerano, in provincia di Ancona. La tragedia ha sconvolto la famiglia del nonno, che proviene dalla Puglia, ma risiede a Lodi. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori.

La dinamica dell’incidente rivela che il figlio della vittima era alla guida dell’auto. È stato lui a perdere improvvisamente il controllo del veicolo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, causando la morte del padre. Sembra che stesse viaggiando a velocità elevata e l’auto ha terminato la sua corsa contro un guardrail tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Il conducente, sua moglie e il loro bambino di 7 mesi hanno riportato ferite, mentre il cane che era con loro è riuscito a fuggire attraverso il finestrino.

Immediatamente dopo l’incidente mortale, sono giunti sul luogo della tragedia i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Porto San Giorgio e il personale di Autostrade per l’Italia della direzione settimo tronco di Pescara. L’incidente ha causato un ingorgo di 3 chilometri in direzione di Pescara, con il traffico che poteva passare solo su una corsia autostradale.

La famiglia si trovava in vacanza e aveva pianificato di trascorrere del tempo a Bisceglie, in Puglia, secondo quanto riportato dal sito Leggo. I feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale Torrette di Ancona, ma nonostante le gravi ferite, non sarebbero in pericolo di vita.