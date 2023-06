Barbara d’Urso preoccupa: “battito del mio aorta addominale, check-up completo” - Controcopertina

Un fine settimana fuori dall’ordinario per Barbara d’Urso. Mentre i suoi colleghi vip condividono su Instagram Stories video di spiagge paradisiache e mare, lei ha scelto un contesto completamente diverso. Distesa su un lettino ospedaliero, ha immortalato l’ambulatorio dove ha deciso di sottoporsi a un check-up completo, incluso cuore, tiroide e altro ancora. Questa scelta ha suscitato preoccupazione tra i suoi numerosissimi fan che la seguono con affetto sui social media, soprattutto ora che Pomeriggio Cinque è terminato e non possono vederla sul piccolo schermo. Tuttavia, è stata la stessa conduttrice di Canale5 a tranquillizzare tutti, raccontando:

“Check-up completo. Questo è il battito del mio aorta addominale.”

Ha poi aggiunto:

“Ho fatto un controllo completo, dall’eco-doppler alla tiroide e tutto il resto.”

Nonostante il racconto, la presentatrice di Casa Mediaset ha mantenuto il sorriso, in attesa del ritorno in onda a settembre con la nuova stagione del suo programma pomeridiano.

Inoltre, durante il suo racconto sui social media, Barbara d’Urso ha sottolineato:

“Voglio dare un voto di un miliardo al mio medico. Non voglio nascondere nulla, la prevenzione è fondamentale.”

Ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti coloro che la seguono sui social media, evidenziando l’importanza dei controlli medici preventivi. In sostanza, la stacanovista di Casa Mediaset gode di ottima salute, ma ha deciso, come fa spesso, di sottoporsi a un check-up completo per godersi l’estate al meglio, circondata da amici e familiari.

Pomeriggio Cinque: la conduttrice lancia un messaggio importante sulla prevenzione

Barbara d’Urso pronta per un’estate indimenticabile: vacanze e compagnia

Quest’estate segna la prima volta di Barbara d’Urso come nonna. Suo figlio Giammauro l’ha resa nonna di una bellissima bambina, che ha arricchito la sua vita negli ultimi mesi. La signora di Canale5 è stata immortalata anche al parco con la nuova arrivata e i suoi due figli, come testimoniato dalle pagine del settimanale Chi. Nel frattempo, i mesi estivi saranno pieni di novità per la stacanovista di Casa Mediaset, come annunciato personalmente nelle scorse settimane. Naturalmente, l’estate per la nazionale “Barbarella” significa anche passare del tempo con la famiglia e gli amici. Non è escluso che, come l’anno scorso, aprirà le porte della sua casa a Capalbio per accogliere i suoi affetti più cari, con in prima fila l’amica Angelica, ma anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Nel frattempo, a settembre, tornerà su Canale5. Quindi, non c’è alcun addio a Mediaset per Barbara d’Urso, che rimarrà al timone del suo programma pomeridiano.