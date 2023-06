"Choc al concerto: famosa cantante colpita in viso da un Cellulare, Corsa all'Ospedale" - Controcopertina

Durante un concerto a New York, una cantante è stata colpita in pieno volto da un cellulare, scatenando un momento di shock e panico tra il pubblico. La cantautrice, di 33 anni, stava eseguendo il suo tour “Best F’n Night Of My Life” al The Rooftop at Pier 17 quando è avvenuto l’incidente. Le immagini del momento sono state condivise sui social media, mostrando l’artista mentre canta e si avvicina al bordo del palco, seguito dall’aggressione da parte di un “fan” situato appena sotto il palco.

L’Aggressione e il Pronto Intervento

La cantante è stata colpita in pieno volto dal cellulare e immediatamente lo staff presente sul palco è intervenuto per soccorrerla. Sanguinante, è stata portata nel backstage per ricevere i primi soccorsi e successivamente è stata trasportata in ospedale.

Bebe Rexha, la Cantante Coinvolta

Bebe Rexha è tornata sulla scena musicale con il suo nuovo album intitolato “Bebe” il 28 aprile. Negli ultimi mesi, l’artista ha ottenuto un grande successo grazie alla collaborazione con David Guetta nella canzone “I’m Good (Blue)”, vincendo il premio Best Collaboration agli MTV Europe Music Awards.

L’Episodio e la Preoccupazione dei Fan

Dopo l’incidente, un video pubblicato su Twitter mostra Bebe Rexha mentre viene portata via dal luogo del concerto a New York. I fan si sono preoccupati per il suo stato di salute, esprimendo la loro solidarietà sui social media. Fortunatamente, la madre dell’artista ha rassicurato i fan, spiegando che Bebe sta bene e che i medici hanno applicato tre punti di sutura sulla sua fronte per curare la ferita.

Conclusioni

L’aggressione subita dalla cantante durante il concerto ha scosso sia il pubblico che gli appassionati di musica. Questo incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli artisti sul palco e sottolinea l’importanza di mantenere un ambiente sicuro durante gli eventi musicali. I fan di Bebe Rexha si augurano una pronta guarigione e sperano che incidenti del genere non accadano più in futuro.