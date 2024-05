Gisella Cardia fa una dichiarazione allarmante in un incontro di preghiera: “Presto ci sarà una nuova pandemia”

Durante l’ultimo incontro di preghiera a Trevignano Romano, Gisella Cardia, nota come la veggente del luogo, ha diffuso un messaggio che ha riacceso preoccupazioni e dibattiti accesi. Gisella, che afferma di ricevere comunicazioni dalla Madonna del Rosario, ha avvertito i presenti dell’arrivo di una nuova pandemia. “Siate pronti alle prossime malattie che arriveranno, la vostra libertà sarà minata ancora una volta con la dichiarazione di pandemia”, ha detto, generando reazioni contrastanti tra i fedeli.





La risposta della comunità e della Chiesa La posizione della Chiesa riguardo alle apparizioni mariane e ai messaggi trasmessi da Gisella è stata chiaramente distaccata. La diocesi di Civita Castellana, che comprende Trevignano Romano, ha dichiarato che non ci sono prove che confermino fenomeni sovrannaturali legati a Gisella Cardia. Anche le autorità ecclesiastiche, inclusi commenti passati di Papa Francesco, hanno espresso scetticismo sull’autenticità di tali messaggi, descrivendo la Madonna non come una “posta”, ma come una figura di amore e guida spirituale.

Prossimi incontri e preoccupazioni psicologiche Nonostante le controversie, Gisella Cardia continua a raccogliere un seguito di fedeli che si riuniranno ancora il 3 giugno nel campo di via Campo delle Rose per un nuovo incontro di preghiera. Il messaggio di Gisella suggerisce che ci siano forze maggiori in gioco, influenzando sia gli eventi globali sia la percezione pubblica. Questo solleva preoccupazioni sul potenziale impatto psicologico dei suoi annunci, specialmente tra le persone più vulnerabili. Il presidente dell’Associazione Italiana Vittime delle Sette, Francesco Brunori, ha sottolineato: “Frasi del genere… sono terreno fertile per la manipolazione”.

Recentemente, il fenomeno delle apparizioni mariane e delle presunte profezie ha attirato l’attenzione anche dei media nazionali, che hanno riportato casi di persone che hanno radicalmente cambiato le loro vite basandosi su questi messaggi. Le autorità ecclesiastiche continuano a monitorare la situazione, raccomandando prudenza e discernimento ai fedeli.

Inoltre, esperti di psicologia avvertono che messaggi apocalittici e allarmistici possono avere effetti devastanti sulla salute mentale delle persone, specialmente in un periodo già segnato da ansie globali come la pandemia di COVID-19 e le crisi economiche. La comunità locale rimane divisa: alcuni vedono in Gisella una guida spirituale, mentre altri temono che possa alimentare paure ingiustificate e comportamenti irrazionali.

Il prossimo incontro del 3 giugno sarà un banco di prova per valutare l’effettivo impatto del movimento di Gisella Cardia e la risposta delle autorità religiose e civili. La diocesi di Civita Castellana ha ribadito la sua posizione, invitando i fedeli alla cautela e alla riflessione critica.

In conclusione, mentre Gisella Cardia continua a diffondere i suoi messaggi controversi, la Chiesa e gli esperti mettono in guardia contro i rischi di manipolazione psicologica e invitano a un approccio equilibrato e informato verso tali fenomeni.