Cara, influencer di TikTok, si candida al Grande Fratello: “Se mi chiamano, ci provo, ma non garantisco di restare”

L’influencer Cara, nota per la sua personalità estroversa e spigliata su TikTok, ha espresso il desiderio di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, se le venisse offerta l’opportunità. Ecco cosa ha dichiarato sui social.





Cara, la popolare tiktoker, ha recentemente fatto una diretta sui suoi profili social in cui ha risposto alle domande dei fan. Tra queste, una delle più ricorrenti riguardava la sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il noto reality show che ogni anno attira milioni di spettatori. Cara ha risposto con entusiasmo all’idea, pur riconoscendo le difficoltà che comporterebbe un’esperienza del genere.

“Non decido io. Lo dico e lo ripeto, se mi dovessero dire che mi vogliono io ci provo anche ad andare, ma non assicuro che riesco a restare lì tutti quei mesi,” ha detto l’influencer. “Sembra una minch**ta ma secondo me non è una passeggiata stare lì chiusa senza telefono con degli estranei. Se mi vogliono devo andare a dormire dove non c’è gente, io ho paura di dormire con gli sconosciuti.”

Cara ha anche espresso preoccupazioni riguardo alla durata del reality, che secondo lei è diventata eccessiva rispetto alle edizioni passate. “Vai fuori di testa lì dentro,” ha commentato, sottolineando come la mancanza di contatti con l’esterno e la convivenza forzata con persone sconosciute possano mettere a dura prova anche i più resistenti.

Un altro aspetto che preoccupa l’influencer è la lontananza dal suo fidanzato, Anthony. Tuttavia, Cara è convinta che la produzione del programma potrebbe organizzare delle sorprese per lei, come già accaduto in passato con altri concorrenti. “Penso lo manderebbero per venirti a trovare, sai che scenate?” ha detto con un sorriso.

I fan di Cara sembrano entusiasti all’idea di vederla nel cast del Grande Fratello. La sua simpatia e il suo modo di fare potrebbero renderla una delle concorrenti più amate e chissà, magari anche una potenziale finalista. Tuttavia, per conoscere i nomi degli inquilini della prossima edizione dovremo aspettare ancora qualche mese: le selezioni sono in corso e gli annunci ufficiali verranno fatti solo dopo l’estate.