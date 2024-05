Chiara Ferragni in diretta: “Dopo la fine con Fedez, mi sento finalmente serena. Non tornerei sui miei passi”

Dopo la fine della sua relazione con Fedez, la celebre imprenditrice Chiara Ferragni ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche e interviste. La Ferragni ha limitato i suoi commenti sulla separazione ai social media, dove ha suggerito che la decisione di separarsi è stata presa da Fedez e che la situazione l’ha colpita profondamente.





Nonostante la sua riservatezza pubblica, Chiara ha trovato conforto nel confidarsi privatamente. Deianira Marzano, amica e confidente di Chiara, ha rivelato in un’intervista con Giada Di Miceli nel programma “Non Succederà Più” su Radio Radio alcuni dettagli dei loro scambi privati. Marzano ha raccontato: “Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Le scrivevo se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno”. Poi ha aggiunto che Chiara le ha confidato: “Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione’. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata”.

Le parole di Marzano smorzano le speculazioni su una possibile riconciliazione tra Chiara e Fedez. “Io le ho scritto e lei mi risponde sempre […] sono io che le scrivo un messaggino e lei mi risponde. A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale”, ha dichiarato Marzano. Nel frattempo, Chiara continua a mostrarsi in pubblico, frequentando feste e viaggi, segno di una rinascita personale e sociale dopo il periodo difficile.

Inoltre, secondo fonti vicine alla coppia, la decisione di separarsi sarebbe stata presa dopo un lungo periodo di riflessione e tentativi di salvare il matrimonio. Nonostante le difficoltà, Chiara sembra aver trovato una nuova serenità, dedicandosi ai suoi progetti professionali e personali con rinnovata energia.

Il pubblico continua a seguire con interesse ogni mossa della Ferragni, che nonostante tutto riesce a mantenere la sua immagine positiva e influente nel mondo della moda e dell’imprenditoria digitale. I suoi fan apprezzano la sua trasparenza e il suo coraggio nell’affrontare una situazione così delicata con dignità e forza.

In conclusione, Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, lontano da Fedez ma sempre sotto i riflettori del pubblico e dei media.