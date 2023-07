Barbara D'Urso: quale sarà il suo futuro dopo l'addio a Mediaset? - Controcopertina

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha lasciato tutti senza parole. Dopo ben 15 anni di collaborazione, arriva l’annuncio che cambia tutto: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno deciso che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la sua professionalità e per il grande lavoro svolto nel programma pomeridiano. Il contratto dell’artista è in scadenza a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso cercheranno nuovi progetti editoriali”. Ora ci si chiede: dove andrà Barbara D’Urso?