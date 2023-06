Barbara D'Urso rompe il silenzio dopo la morte di Silvio Berlusconi: 'Sei stato il primo' - Controcopertina

L’ex premier lascia un vuoto nel cuore dei suoi cari e dei tanti personaggi dello spettacolo

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso l’Italia intera. Barbara D’Urso ha deciso di interrompere il suo silenzio per ricordare l’ex premier che ha lottato fino all’ultimo contro la grave malattia che lo ha colpito. Le sue condizioni di salute si sono deteriorate a causa della leucemia mielomonocitica cronica, una malattia che Silvio Berlusconi affrontava da tempo. L’ex premier ha chiuso gli occhi per sempre presso l’ospedale San Raffaele di Milano alle 9:30, lasciando un vuoto nel cuore della sua famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo la morte di Silvio Berlusconi

Non appena ha appreso la triste notizia, Barbara D’Urso ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi. La conduttrice televisiva ha ricordato l’ex premier con parole commosse, ringraziandolo per averla accolta nella sua prima esperienza televisiva 45 anni fa e per aver sempre apprezzato il suo lavoro. Nel suo lungo post, Barbara D’Urso ha ripercorso i ricordi legati alla sua carriera televisiva che si intrecciano con quella di Silvio Berlusconi.

Un omaggio commosso dal mondo dello spettacolo

Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione si sono uniti a Barbara D’Urso nel ricordo di Silvio Berlusconi. Da Cesara Buonamici al Tg5, alle lacrime di Federica Panicucci, fino alla visibile commozione di Francesco Vecchi, molti hanno dedicato momenti di silenzio e commozione in diretta per onorare la memoria dell’ex premier e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile.

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi cari e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui nel corso degli anni. Barbara D’Urso ha voluto rompere il silenzio per rendere omaggio all’ex premier, ricordando il suo entusiasmo, il suo legame con la famiglia e l’influenza che ha avuto nella televisione italiana. Il mondo dello spettacolo si unisce al dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato un’era nella politica e nella televisione del nostro paese.