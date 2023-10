Barbara D’Urso svela il segreto: ecco su quale canale tornerà in TV

Barbara D’Urso, da tempo lontana dal piccolo schermo a causa della sua assenza da Pomeriggio Cinque, sembra finalmente pronta a fare il suo ritorno in televisione. La sua avventura a Mediaset è giunta al termine, considerando che il suo contratto scadrà a dicembre. Da gennaio, sarà libera di intraprendere nuove sfide in ambito televisivo.

Il settimanale Chi ha dedicato una copertina a Barbara D’Urso, fornendo interessanti dettagli sul suo futuro televisivo. La conduttrice sembra momentaneamente focalizzata sulla sua famiglia, dopo un periodo trascorso tra Londra e Parigi. Tuttavia, il lavoro tornerà a essere una parte importante della sua vita molto presto.

Possibili Destinazioni

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Azzurra Della Penna, Barbara D’Urso potrebbe trovare una nuova casa professionale in Discovery, dove avrebbe l’opportunità di lavorare a ritmo sostenuto. Inoltre, altre opzioni non sono da escludere. La conduttrice potrebbe anche valutare un’offerta da Rai, aprendo così le porte a possibili collaborazioni con programmi come Ballando con le stelle o Domenica In, condotti rispettivamente da Milly Carlucci e Mara Venier.

L’attesa per il ritorno di Barbara D’Urso in televisione è palpabile, e i suoi fan non vedono l’ora di scoprire in quale programma la ritroveranno presto.