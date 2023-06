Barbara Palombelli esclusa da Stasera Italia: scopri chi la sostituirà

In un colpo di scena, la rinomata giornalista di Mediaset, Barbara Palombelli, è stata costretta ad abbandonare la conduzione del popolare programma su Rete Quattro. Questo dimostra che il problema dei conduttori non riguarda solo la Rai, ma coinvolge anche l’azienda del Biscione. Secondo quanto riportato da Dagospia, è già stato scelto il nome del sostituto di Barbara Palombelli e del suo programma.

Vediamo tutto nel dettaglio.

Il motivo dell’allontanamento della Palombelli dal programma di approfondimento politico di Rete Quattro è presto spiegato: gli ascolti. Lo share di Stasera Italia ha registrato un costante calo negli ultimi mesi, con percentuali che spesso non sono andate oltre il 4% e, a volte, addirittura al di sotto. Tuttavia, va sottolineato che Barbara Palombelli continuerà a condurre Forum e Lo Sportello di Forum, dove la questione degli ascolti è diametralmente opposta.

Ma chi prenderà il suo posto? Secondo Dagospia, Mediaset ha individuato una figura di peso che è stata spesso citata in questi giorni come possibile successore di Fabio Fazio. Pertanto, sembra che Nicola Porro assumerà il comando di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli.

Si dice che Porro abbia già firmato un nuovo contratto con Mediaset. Oltre a continuare la sua avventura con Quarta Repubblica il lunedì sera in prima serata su Rete Quattro, si prevede che Nicola Porro conduca quotidianamente Stasera Italia, prendendo il posto di Barbara Palombelli.

Questo è un periodo di grande turbolenza per la televisione italiana, soprattutto in Mediaset (seconda solo alla Rai per i repentini cambiamenti di presentatori televisivi). Anche Ilary Blasi sembra essere in pericolo e si fa persino il nome di Alessia Marcuzzi come possibile conduttrice dell’Isola dei Famosi. I dati Auditel di quest’anno non hanno convinto Pier Silvio Berlusconi, il che significa che anche Mediaset affronterà un momento di transizione molto importante.