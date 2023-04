Bastian Müller chi è il fidanzato di Ilary Blasi

All’indomani dell’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si sono rincorse diverse voci su possibili nuovi partner della conduttrice dell’Isola dei Famosi, anche se nessuna di queste è stata poi confermata. Ora la Blasi ha reso nota al pubblico la sua relazione con Bastian Müller-Pettenpohl, uomo d’affari e imprenditore tedesco di 36 anni. È comunemente definito un “ricco erede”.

Il settimanale Oggi ha visitato Wächtersbach, la città natale di Bastian, che si trova a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, per approfondire la verità. Sembra che l’azienda di famiglia, specializzata nella perforazione e nello scavo di pozzi, sia diventata una piccola impresa familiare nel corso dell’ultimo secolo. Ha un fatturato di 2 milioni di euro e 16 dipendenti, con un profitto di oltre 500.000 euro nel 2021.

I Pettenpohl si sono evoluti in modo significativo dalla loro fondazione alla fine del XIX secolo. Hanno creato centri termali e hanno condotto scavi in Medio Oriente fin dagli anni ’60, come ha dichiarato il sindaco. Inoltre…

La rivista ha riportato che l’azienda ha debiti bancari per circa 1,5 milioni. Inoltre, il fidanzato di Ilary Blasi avrebbe fondato un’azienda che produce insegne luminose e avrebbe acquistato un hotel in una vicina località termale dopo il suo fallimento.

Dal 2007 al 2015 sarebbe stato impiegato a St. Moritz come “butler”, ovvero maggiordomo: Secondo il direttore dell’Hotel Carlton di St. Moritz, assistono i clienti negli acquisti, ma forniscono anche servizi di autista e sono reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Negli ultimi mesi è emersa un’interessante narrazione di come Bastian sia riuscito a finanziare spa e hotel di lusso. È vero che il lavoro può essere un’esperienza nobilitante, ma ci si chiede come sia stato possibile raggiungere un tale risultato.

Lo scorso 8 dicembre, la nuova coppia ha avuto il piacere di ammirare lo splendido scenario di St. Moritz, tra distese innevate e montagne maestose. Hanno soggiornato presso il lussuoso Kulm Hotel, dove la camera meno costosa costava 1.200 euro a notte. Purtroppo non hanno fatto un viaggio romantico per San Valentino.

Nei post di Ilary su Instagram non compare Francesco Totti, che però è stato avvistato in vacanza con la compagna Noemi Bocchi. La coppia non ha rivelato la destinazione del viaggio, ma una foto indicava la loro posizione.