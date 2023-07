Belen Rodriguez esclusa dai palinsesti Mediaset: l’ex volto Canale 5 fa sentire la sua voce

L’ex showgirl di Canale 5 non comparirà nella nuova stagione televisiva del Biscione. Un post controverso infiamma i social media.

Con l’annuncio ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023-2024, è emerso che Belen Rodriguez non farà parte del cast del Biscione. Una notizia che circolava già da tempo, ma che con la presentazione del nuovo palinsesto televisivo è divenuta ufficiale.

Il dopo Belen e la mossa di Mediaset

L’indiscrezione era stata inizialmente lanciata da Dagospia, che riportava notizie sulla carriera futura della showgirl argentina. Dopo l’addio di Belen, gli autori di “Le Iene” starebbero pensando a Veronica Gentili come sostituta. “La giornalista è stata vista al ristorante di Mediaset insieme a Davide Parenti”, riportava il flash di Dagospia.

Il futuro di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, invece, dovrebbe unirsi al cast della quarta stagione di Celebrity Hunted, il reality show di Prime Video, dove parteciperà insieme alla sorella Cecilia. Queste informazioni sono state rivelate da un flash pubblicato dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia.

Reazioni alla partenza di Belen Rodriguez da Mediaset

Nonostante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset non abbia incluso Belen Rodriguez, molti fan hanno espresso il loro supporto alla showgirl. Messaggi come “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!” e “Sei cresciuta tanto in questi anni” sono comparsi sotto i suoi post.

Il post polemico di Simone Coccia Colaiuta

Non tutti, però, hanno salutato con rammarico l’addio di Belen a Mediaset. Simone Coccia Colaiuta, ex compagno di Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, ha postato un messaggio molto controverso sui social media. “Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva né arte né parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo”, ha scritto l’ex Grande Fratello. Numerosi utenti dei social media hanno criticato Simone Coccia Colaiuta, accusandolo di aver vissuto di rendita grazie alla sua relazione con Stefania Pezzopane e di essere noto solo per la sua partecipazione al Grande Fratello.