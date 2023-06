Bianca Berlinguer e la 'Guerra' con la Rai: Le Parole di Mauro Corona - Controcopertina

Il futuro di Bianca Berlinguer sulla Rai è oggetto di grande fermento e trepidazione. La conduttrice di Cartabianca si sarebbe infuriata per le decisioni prese dalla tv di Stato, e ora è intervenuto Mauro Corona, uno dei suoi collaboratori più famosi, con dichiarazioni esplicite e senza peli sulla lingua. In un momento critico come questo, Corona invita Berlinguer a prendere una decisione cruciale per il suo bene.

Un Dissidio con la Rai

Come vi avevamo riportato in precedenza, sembra che Bianca Berlinguer sia in rotta di collisione con la Rai. Pare che non abbia ricevuto il dovuto sostegno da Rai3 e che abbia notato troppe somiglianze con la linea editoriale di Rete 4, e quindi di Mediaset. Inoltre, non avrebbe gradito la presenza di concorrenti di peso come Boomerissima di Barbara d’Urso e Belve di Francesca Fagnani sullo stesso canale pubblico.

Mauro Corona e le Sue Parole di Sostegno

In un’intervista al Corriere della Sera, Mauro Corona ha espresso il suo incondizionato sostegno a Bianca Berlinguer, affermando: “Scherziamo? Ma certo, io di estetico ho ben poco, ma sono etico e fedele. Starò sempre al suo fianco ovunque vada, e non è una questione di soldi. Un litro di vino mi basta. È una questione di libertà. Se una rete inizia a porre limiti, censure e divieti su determinati ospiti, non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto”.

Corona ha anche invitato Berlinguer a valutare attentamente l’addio alla Rai: “Le hanno creato un ambiente ostile da tempo. È vero che anche lei ha avuto la sua parte. Se fossi al suo posto, farei il salto immediatamente. Tuttavia, va precisato che io sono uno scalatore, sono abituato a rischiare e conosco la sfida dell’ignoto. Se Mediaset portasse con sé Bianca, farebbe un ottimo affare e dimostrerebbe un’intelligenza aperta ad un pubblico di sinistra”.

Un Legame Indissolubile

Corona ha concluso l’intervista al Corriere della Sera sottolineando il suo affetto per Bianca Berlinguer: “Sono un mercenario della televisione, vado dove mi pagano. Ma sono affezionato a Bianchina. C’è un legame forte e non la tradirò”. Sarà interessante vedere quale decisione prenderà Bianca Berlinguer, se restare o lasciare la Rai.

Conclusione

Il confronto tra Bianca Berlinguer e la Rai ha scatenato un acceso dibattito, e le parole di Mauro Corona hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sul futuro della conduttrice. La sua lealtà e il suo sostegno incondizionato a Berlinguer si sono fatti sentire. Resta da vedere quale sarà la scelta finale di Bianca, se perseverare nella lotta o intraprendere nuove strade televisive.