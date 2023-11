Bimba di 8 anni gravemente ferita dopo essere stata travolta da un trattore. La milza è stata asportata

Drammatico Incidente

Un tragico incidente ha scosso San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Una bimba di 8 anni è stata travolta da un trattore, e le prime informazioni suggeriscono una situazione critica. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

Condizioni Gravissime

La giovane vittima è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime, e i medici hanno dovuto intervenire immediatamente per asportare la milza e posizionare un drenaggio toracico. La bambina ha riportato diverse fratture in vari punti del corpo, tra cui bacino e piede, oltre a contusioni polmonari.

Corsa Contro il Tempo

Il trasferimento a Palermo è stato necessario a causa della gravità delle ferite. L’incidente sembra essere avvenuto mentre il trattore stava svoltando in via Misteri. La bambina si trovava da sola al momento dell’incidente, e il conducente del trattore ha prontamente prestato soccorso, chiamando il 118.





Indagini in Corso

La Polizia Municipale è intervenuta per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia. Il trattore coinvolto nell’incidente è stato sequestrato mentre si cerca di comprendere appieno come sia avvenuto questo terribile incidente. La comunità resta in sospeso nell’attesa di ulteriori sviluppi.