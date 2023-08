Bimbo risucchiato dallo scarico! Struttura sotto scacco mentre il padre rivela momenti di Disperazione!

La tragedia sconvolge la comunità

Giovedì 17 agosto, alle Terme di Cretone, una giornata rilassante si è trasformata in una tragedia. Stephan, un bambino di soli 8 anni, ha tragicamente perso la vita dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una piscina. In seguito all’incidente, il complesso termale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

La testimonianza del padre affranto

Anton racconta i momenti di terrore

La disperazione del padre, Anton, è palpabile mentre racconta degli istanti angoscianti durante i quali ha cercato disperatamente di salvare Stephan. “L’acqua era torbida, non vedevo nulla. Lo tiravo per le braccia ma non riuscivo a strapparlo a quel vortice,” condivide. Fu Anton, rendendosi conto dell’accaduto, a tuffarsi senza esitazione per cercare di salvare il figlio.

Il racconto dello zio

“Mio cognato e sua moglie erano sul bordo della piscina,” ha rivelato lo zio del piccolo. Poco dopo, la sorella minore di Stephan, che era con lui in acqua, ha esclamato: “Papà, Stephan è andato via.” Nonostante gli sforzi, Stephan non è stato salvato in tempo.

Indagini in corso sulla sicurezza della struttura

L’atto eroico di Anton, che ha lottato contro la corrente e l’ossigeno per cercare di salvare suo figlio, non è passato inosservato. Con la struttura ora sotto sequestro, l’attenzione si rivolge alle indagini per far luce sull’accaduto.

Gli inquirenti stanno esaminando la dinamica dell'incidente.

Alcuni bagnanti sostengono che lo svuotamento della piscina sia iniziato quando c'erano ancora persone in acqua.

Vi sono speculazioni sul fatto che la grata protettiva potesse essere mancante.

Gli investigatori stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per avere un quadro più chiaro della tragica giornata.

Il cuore della comunità sanguina per questa perdita devastante e molti si chiedono come potrebbe essere successo un simile incidente in una struttura così popolare. Con le indagini in corso, si spera che venga fatta giustizia per Stephan e la sua famiglia.