Blanco indagato: ecco per cosa

Per cosa è indagato Blanco? Per aver buttato giù un giardino di rose durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

L’accusa nei confronti di Blanco è quella di danneggiamento criminale. I fatti sono avvenuti la sera del secondo giorno del Festival, quando Riccardo Fabbriconi, 20 anni, è salito sul palco con Mahmood per cantare la hit Brividi. Tutto è filato liscio per la canzone che ha trionfato nella scorsa edizione del concorso canoro fino a quando Blanco è tornato da solo per eseguire il nuovo singolo, L’isola delle rose. A quel punto, un problema tecnico con gli auricolari e il gesto di calciare le rose circostanti coreografato – che avrebbe dovuto essere previsto – è sfociato in una devastazione totale dei fiori e dei vasi che li contenevano. Amadeus gli aveva detto di calmarsi “e di sistemarsi, se vuoi dopo puoi tornare a cantare”. Alla fine Blanco non cantò più, ma quell'”headbanging” divenne un caso nazionale. Blanco, che si è poi scusato in un post, avrebbe dovuto rotolare tra le rose e non distruggerle. In attesa che la vicenda venga chiarita e che la Rai spieghi quali erano gli accordi, è stato aperto un fascicolo a suo carico.

Chi è Blanco

Blanco è lo pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, cantautore e rapper italiano nato a Brescia il 10 febbraio 2003.

Blanco ha iniziato a fare musica guardando video su YouTube e pubblicando le sue canzoni su Spotify. È stato poi contattato da Ecletic Music, con cui ha iniziato a collaborare.

Nel giugno 2020 ha pubblicato su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid, che ha attirato l’attenzione di Universal Music. Gli viene offerto un contratto discografico e pubblica il suo singolo di debutto Belladonna (Adieu). A luglio pubblica Notti in bianco, che diventa una “sleeper hit” dell’estate 2021, raggiungendo la posizione n. 2 della classifica FIMI Top Singles. L’8 gennaio 2021 pubblica La canzone nostra, un singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo. Il singolo riscuote un grande successo, raggiungendo il primo posto della classifica italiana dei singoli. In seguito riceverà cinque dischi di platino per aver prodotto oltre 350 000 unità vendute.

Blanco e Mahmood si esibiranno a Sanremo 2022 con la loro canzone “Brividi”. Si prevede che il duo farà molto bene e che è tra i favoriti. Questa sarà la loro prima esibizione insieme e la loro esibizione è prevista per l’ottava serata. A giudicare dal successo della loro esibizione, è chiaro che questi due hanno voci molto speciali che si completano perfettamente a vicenda.

Riescono a sbaragliare la concorrenza e a vincere il Festival di Sanremo davanti alla seconda classificata Elisa e a Gianni Morandi che si piazza terzo. Appena saputo della vittoria Blanco corre in platea a salutare i genitori (confesserà in seguito di essere in debito con loro, perché li ha fatti dannare da bambino) e confessa che il padre come prima frase gli ha detto “mortacci tua”!