Bloccato nella sua auto elettrica fuori controllo, è costretto a schiantarsi contro la polizia: “Sembrava impazzita”

Un’esperienza spaventosa: intrappolato in un’auto elettrica in preda al caos

Un uomo ha vissuto un momento di terrore quando si è ritrovato intrappolato nella sua auto elettrica, che sembrava aver perso completamente il controllo, costringendolo a evitare semafori e rotatorie prima di schiantarsi contro un furgone della polizia.

Il drammatico racconto dell’automobilista

Brian Morrison, un 53enne di Glasgow, ha condiviso la sua terrificante esperienza con il Daily Mail. Stava tornando a casa dal lavoro intorno alle 22:00 di domenica 1 ottobre quando la sua nuova auto completamente elettrica ha iniziato a guidare autonomamente a una velocità di 30 miglia all’ora (50 km/h).

In preda al panico, l’uomo ha cercato di frenare ma i freni non rispondevano. Ha quindi contattato immediatamente la polizia, che è intervenuta bloccando il veicolo e permettendo così un impatto controllato con il loro furgone.

L’incubo di un’auto fuori controllo

Da quel momento in poi, è iniziato un vero inferno per Brian. Ha dovuto evitare semafori, rotatorie e ha rischiato diverse volte collisioni con altre vetture, sia in movimento che parcheggiate lungo la strada. L’auto sembrava non voler fermarsi, portando l’uomo a sentirsi completamente impotente all’interno del veicolo che continuava a viaggiare a 30 miglia all’ora.

La fine dell’incubo

Fortunatamente, Brian è riuscito a chiamare la polizia, che è arrivata sul posto immediatamente con tre volanti. Le auto di polizia si sono posizionate davanti e dietro al veicolo dell’automobilista nel tentativo di farlo fermare. Dopo circa mezz’ora di sforzi, l’uomo è stato costretto a schiantarsi contro il furgone della polizia, mettendo fine a questa situazione spaventosa.

Indagini in corso per scoprire le cause del malfunzionamento

Al momento, non si conoscono ancora le cause precise di questo malfunzionamento. Il meccanico che ha effettuato una diagnosi sulla vettura ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile. La casa automobilistica responsabile del veicolo si è messa in contatto con Brian per sincerarsi delle sue condizioni e garantire una dettagliata verifica dell’auto al fine di scoprire cosa abbia causato questo incidente.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa storia e auguriamo a Brian una pronta risoluzione di questa situazione elettrocinetica.