Albano Carrisi è preoccupato per sua figlia Jasmine e la famiglia è agitata. Si sta cercando una soluzione alla situazione

Albano Carrisi e la sua famiglia al centro del gossip

Le ultime settimane non sono state facili per Albano Carrisi e la sua famiglia, che sono stati al centro del gossip a causa della presunta gravidanza di Romina Jr, la figlia avuta da Romina Power. La notizia è stata rivelata dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato una foto di Romina Jr con il pancione, ma non è stata ancora confermata ufficialmente.

La gioia per la gravidanza guastata dalla preoccupazione per Jasmine

Mentre la coppia di cantanti si prepara ad essere nuovamente nonni, dalla parte opposta della famiglia arriva una notizia che ha preoccupato Albano Carrisi e la sua compagna Loredana Lecciso. La figlia Jasmine, infatti, sembra essere pronta a trasferirsi in Georgia per una nuova esperienza professionale.

Jasmine pronta per Ballando con le stelle georgiano

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, Jasmine sarebbe a un passo dalla firma del contratto per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, versione georgiana. La notizia ha reso Albano e Loredana entusiasti e orgogliosi, ma anche comprensibilmente agitati per il trasferimento della loro bambina in Georgia.

La passione di Albano e Loredana non si è mai spenta

Albano ha sempre dimostrato grande affetto e orgoglio per la sua famiglia. Riguardo alla sua compagna Loredana, ha dichiarato: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”. Anche se il momento è complicato, siamo certi che Albano e Loredana saranno vicini alla figlia Jasmine in ogni modo possibile.