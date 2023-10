La Denuncia della Moglie di Mister Pella Pazzo: le sue parole tolgono il fiato

Un Momento di Profonda Tristezza

Dopo il funerale di Lorenzo Della Femine, noto come Mister Pella Pazzo, la sua famiglia è stata colpita da un’altra angoscia. Il 40enne, stroncato da un infarto il 2 ottobre, ha lasciato dietro di sé una famiglia distrutta dalla sua improvvisa dipartita.

Un Appello Importante

Tuttavia, poche ore dopo il funerale che si è tenuto il 3 ottobre a Casalnuovo di Napoli, la moglie di Mister Pella Pazzo, Susy, ha fatto un appello attraverso un video su TikTok. Nel video, con parole cariche di dolore, ha chiesto ai seguaci di suo marito di prestare attenzione e non effettuare donazioni a coloro che, in modo fraudolento, affermano di raccogliere fondi in suo nome.

La Sconcertante Realizzazione

Susy ha spiegato con tristezza: “Ragazzi, vi scrivo queste parole senza forza, ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e per i miei figli e per pagare il funerale di mio marito. Non è vero niente, non donate niente a queste persone. Grazie.”

Un Messaggio di Speranza

In un momento così difficile, la moglie di Mister Pella Pazzo ha dovuto affrontare la triste realtà di falsi appelli che cercano di sfruttare la sua perdita. È un promemoria di quanto sia importante rimanere vigili e autenticare le fonti quando si tratta di donazioni. La famiglia di Lorenzo continua a cercare di superare questo momento di grande dolore, mantenendo viva la memoria di chi hanno perso.