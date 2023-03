Bobby Solo e la giovane moglie Tracy a Verissimo: “A mia madre non piaceva, pensava che fosse una putt**a”

Bobby Solo celebra il suo 78° compleanno a Verissimo. Il cantante e artista nato nel 1945 si è presentato nello studio di Silvia Toffanin per condividere la sua vita, sia professionale che personale. Accanto a lui in studio, la giovane moglie Tracy Quade e il figlio Ryan.

Bobby Solo ha festeggiato il suo 78° compleanno a Verissimo. Il cantante e artista classe ’45 è stato ospite nello studio di Silvia Toffanin per condividere dettagli sulla sua vita, sia professionale che personale. Accanto a lui in studio, la giovane moglie Tracy Quade e il figlio Ryan. Ha parlato della sua vita e dei suoi rapporti sentimentali. “Da ragazzo ero attratto dalle donne più grandi”, racconta, “forse perché ero molto legato a mia madre e mi davano un senso di protezione, ma con Tracy mi sono innamorato subito e ho provato un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, faceva la tratta New Jersey-Roma ogni settimana e un giorno le dissi che se fossi stato di 28 anni più giovane l’avrei sposata, lei mi rispose ‘Perché non me lo chiedi?’ e ci siamo sposati. È molto dolce e perfetta”.

Un amore che lo ha conquistato fin dall’inizio. Tuttavia, la madre di Bobby non era d’accordo. “Quando gliel’ho detto, lei mi rispose ‘Ma sei pazzo? Questa non è una brava ragazza’”, ma lui non l’ascoltò e fece bene, perché Bobby e Tracy dopo 28 anni sono ancora insieme. Anche la madre del cantautore si è dovuta ricredere. “Le cose romantiche sono le piccole cose”, racconta Tracy Quade parlando di Bobby Solo, “non fa gesti grandiosi, ma apprezza le piccole cose”. Come ad esempio comprarle delle vitamine quando la vede stanca.

Bobby scoprì che la moglie era incinta prima che lei facesse il test di gravidanza. “La vedevo più in forma, ma mangiava poco, le dissi che secondo me era incinta, ma lei disse che era impossibile”. E invece, ben 5 test confermarono la gravidanza. E dal loro grande amore è nato nel 2013 Ryan.

La storia d’amore tra Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, e Tracy Quade ha suscitato molto scalpore a causa della differenza d’età tra i due, lei infatti è più giovane di 26 anni. Ma dopo 28 anni, le voci si sono ormai spente.