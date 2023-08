Bologna – Milan dove vederla Streaming Gratis Diretta Live TV

Bologna vs Milan in Diretta: Dove Guardare la Partita?

La Fervente Attesa per Bologna-Milan

Si alza il sipario per la prima giornata di Serie A 2023-2024. La sfida tra Bologna e Milan prende il via alle ore 20:45 di questo lunedì 21 agosto 2023. Dopo aver concluso la precedente stagione al nono posto, il Bologna è pronto per la nuova avventura con ambizioni europee. Tuttavia, il Milan, fresco dei suoi investimenti nel mercato, si presenta come un osso duro. Quale squadra avrà la meglio stasera? E quale allenatore tra Thiago Motta e Stefano Pioli dimostrerà la sua superiorità tattica?

Squadre in Campo: Formazioni Ufficiali

Le probabili formazioni mostrano i seguenti undici titolari:

Bologna (4-2-3-1):

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza

Aebischer, Dominguez

Ndoye, Ferguson, Moro

Zirkzee Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-3-3):

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders

Pulisic, Giroud, Leao Allenatore: Stefano Pioli

Curiosità e Numeri

Nella stagione 2022/23, Stefan Posch ha fatto la storia segnando sei reti, diventando il primo difensore del Bologna a raggiungere questo traguardo dalla stagione 2001/02 di Salvatore Fresi.

Come Guardare Bologna-Milan in Diretta TV e Streaming

L’incontro Bologna-Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile anche attraverso TimVision. Per chi preferisce il calcio streaming, DAZN offre un servizio on-demand per dispositivi come:

iPhone

iPad

Android

Samsung Apps Così da poter seguire il match su smart tv, tablet, smartphone e pc. Inoltre, le cronache testuali dell’incontro saranno disponibili sui siti di Corriere dello Sport e TuttoSport, che offrono aggiornamenti in tempo reale.

Alternativa Streaming? Attenzione alle Fonti Illegali

Si ricorda ai tifosi di evitare servizi di streaming non ufficiali come Rojadirecta, che sono illegali in Italia. Usare questi siti potrebbe comportare rischi legali e problemi di sicurezza.

Restate sintonizzati e godetevi il match!