Bonus disabili, elenco completo e ufficiale INPS 2023

Sai che in Italia ci sono un sacco di bonus per chi ha una disabilità? Non se ne parla mai, ma sono davvero tante le agevolazioni che l’INPS mette a disposizione: ecco la lista ufficiale di tutte le cose che puoi ottenere.

Magari non lo sai, ma se hai una disabilità puoi usufruire di diversi bonus che ti aiutano a vivere meglio. Siccome i disabili sono una minoranza, si sente sempre parlare dei bonus che interessano più gente, invece bisogna anche sapere che il Governo ha fatto delle cose per sostenere chi ha dei problemi.

Grazie alla legge 104 e ai vantaggi fiscali che ti dà lo Stato, anche nel 2023 ci sono tanti ‘bonus’ che puoi chiedere se hai una disabilità. L’Agenzia delle Entrate ha fatto una guida per il 2023, dove spiega tutto quello che ti serve e i documenti che devi portare. Questi bonus riguardano la compra di una macchina, le spese per la salute, i soldi per togliere gli ostacoli nelle case e i soldi per le bollette della luce e del gas, da vedere nel dettaglio.

Le cose che ti spettano se sei disabile: tutto quello che lo Stato ti offre per il 2023

Per esempio, se vuoi comprare una macchina, ci sono quattro tipi di bonus che puoi avere: sconto Irpef del 19%, IVA ridotta al 4%, niente bollo auto e niente tassa di trascrizione. Queste cose le puoi avere solo se sei cieco, sordo, hai problemi di movimento o di testa. In questo caso, devi avere dei certificati medici dell’asl che dimostrino i tuoi problemi, anche quanto sono gravi.

Riguardo al superamento delle barriere architettoniche, esiste una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Questa detrazione è applicabile fino al 2025. Inoltre, anche quest’anno è previsto il bonus sociale. Si tratta di una riduzione tariffaria per gas ed energia elettrica, destinata alle persone con disabilità che utilizzano apparecchi elettromedicali o salvavita.

Lo Stato ha destinato 2.400 milioni di euro per incrementare gli importi per queste agevolazioni nel primo trimestre 2023, chi non ne avesse ancora usufruito dovrebbe presentare domanda considerando che nei mesi successivi potrebbero terminare i termini dell’incremento dell’agevolazione. Questa è una sintesi dei bonus più rilevanti, oltre a questi esistono anche delle minori agevolazioni di altro genere che ovviamente devono essere richieste in base alla disabilità.

Il quadro completo delle agevolazioni per le disabilità, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda il quadro completo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida in pdf scaricabile con un solo click dal loro sito. Per accedervi basterà digitare sul campo di ricerca Google “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità Agenzia delle entrate”; il primo risultato sarà quello corretto. Una volta cliccato sul link si aprirà un documento in pdf, anche scaricabile per consultarlo sul proprio pc o in forma cartacea, con la lunga lista di tutte le agevolazioni per le disabilità, illustrate punto per punto e caso per caso. Una guida completa che aiuterà tutti a capire come richiedere le agevolazioni. In foto l’elenco di tutte le agevolazioni che verranno trattate dal documento.