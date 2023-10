Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

La Grande Partita

Questa sera, alle 21, tutti gli occhi sono puntati su Borussia Dortmund-Milan, il match clou di questa settimana di Champions League 2023/24. Dopo un inizio europeo non esattamente brillante contro il Newcastle, i rossoneri sono chiamati a una performance eccezionale. Le prestazioni in campionato suggeriscono che il Milan possa aspirare a una grande notte calcistica a Dortmund. Il tecnico milanista ha affermato: “Siamo di fronte a una squadra imbattuta in casa da due anni, ma puntiamo a ottenere un risultato.”

La Sfida Difficile

Il Milan in campo dovrà dare il massimo per superare il celebre muro giallonero. È fondamentale imparare dagli errori e dagli sprechi del match casalingo contro il Newcastle, che si è concluso 0-0. Un fatto interessante è che i giocatori del Milan hanno intensificato gli allenamenti con sottofondi musicali tedeschi, per abituarsi all’atmosfera che li attende. Ma c’è anche una statistica meno confortante: negli ultimi 5 anni di Champions League, il Borussia Dortmund ha perso solo una delle 15 partite giocate in casa.

Come Guardare in Streaming

La partita Borussia Dortmund-Milan di stasera sarà trasmessa in diretta su Prime Video a partire dalle 21. Amazon detiene l’esclusiva di una delle partite del mercoledì di Champions League, come già accaduto nelle passate stagioni. Gli abbonati al servizio Prime di Amazon, che include Prime Video, potranno guardare comodamente la partita in HD accedendo alla piattaforma.

Prova Gratuita di Prime Video

Per coloro che non sono ancora abbonati a Prime, è possibile iscriversi a Prime Video in pochi passaggi e usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. L’iscrizione permette di godere non solo dello streaming di Borussia Dortmund-Milan, ma anche di tutti gli altri vantaggi offerti da Amazon Prime, come spedizioni rapide e sconti esclusivi durante l’evento Festa delle Offerte Prime.

Una volta trascorsi i 30 giorni di prova gratuita, è possibile confermare l’iscrizione al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno per continuare a godere di Prime Video e dei benefici dell’abbonamento Prime. In alternativa, è possibile disdire l’iscrizione senza spese aggiuntive.

Possibili Formazioni

Per il Borussia Dortmund, questa partita è fondamentale dopo la sconfitta per 2-0 contro il PSG nella prima giornata di Champions League. Pioli, allenatore del Milan, probabilmente schiererà una formazione collaudata. Nel centrocampo, si prevede la presenza di Musah e Reijnders, con Adli e Pobega in ballottaggio per il terzo posto. In attacco, è probabile che il tridente sia composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli o Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.