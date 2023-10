Patty Pravo: verità shock su droghe e chirurgia estetica

L’intervista a Patty Pravo

Durante una recente puntata di Belve, l’artista iconica della musica italiana, Patty Pravo (Nicoletta Strambelli), si è aperta con Francesca Fagnani su vari aspetti della sua vita personale e professionale. In un’intervista sorprendentemente franca, ha affrontato temi delicati che spesso rimangono nell’ombra.

Il Rapporto con le Droghe

Uno dei momenti più rivelatori dell’intervista è stato quando Fagnani ha chiesto a Patty se avesse mai provato droghe. La risposta di Patty è stata chiara: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”. Ha sottolineato che molti artisti, nel mondo dello spettacolo, hanno avuto esperienze con sostanze stupefacenti, anche se non sempre lo ammettono apertamente. La cantante ha poi aggiunto che lavorando tanto, talvolta era difficile dormire, e le anfetamine le fornivano l’energia necessaria.

Chirurgia Estetica o No?

Un altro argomento toccato è stato la chirurgia estetica. Qui, Patty Pravo ha sorpreso la Fagnani affermando di non aver mai subito interventi chirurgici significativi, ad eccezione di alcune piccole iniezioni. Questa dichiarazione ha sollevato qualche dubbio, ma l’artista ha sostenuto che il suo stile di vita frenetico non le ha permesso di dedicare il tempo necessario a procedure più invasive. “Mi farei un lifting, ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”, ha dichiarato.

Vita Amorosa e Aneddoti

Patty Pravo ha anche condiviso dettagli sulla sua vita amorosa, rivelando di aver avuto cinque matrimoni, con tre di essi che si sono sovrapposti in un certo periodo della sua vita. Ha scherzato su come il suo padre le abbia concesso la maggiore età a soli 16 anni, nonostante ciò, ha ammesso di non aver mai gestito personalmente le sue finanze, affidandosi ad altri per tale compito.

In conclusione, questa intervista ha fornito uno sguardo affascinante sulla vita di Patty Pravo, svelando dettagli intimi e offrendo una prospettiva autentica sull’industria della musica e del mondo dello spettacolo. Patty Pravo rimane un’icona senza tempo nella cultura musicale italiana.