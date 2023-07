Brenda Cuomo, scomparsa nel nulla venerdì pomeriggio: ora il colpo di scena a pochi km da casa - Controcopertina

Brenda Cuomo, una giovane di 23 anni di Pellezzano, provincia di Salerno, è misteriosamente scomparsa durante le prime ore del pomeriggio di venerdì scorso. L’intera Italia è in cerca di lei, con l’auspicio che nulla di grave le sia accaduto. Brenda, originaria della frazione di Capriglia a Pellezzano, lavorava come commessa in un negozio nella zona Est di Salerno. Secondo quanto riferito da amici e parenti, la giovane è alta 1,60 m e pesa 45 kg. Ha una corporatura snella e vari tatuaggi sulle braccia, con uno particolarmente vistoso sulla spalla sinistra.

Brenda Cuomo è scomparsa nel nulla

La scomparsa di Brenda Cuomo è stata denunciata la sera stessa ai carabinieri di Mercatello. Ma cosa è successo quel venerdì insolito? Secondo quanto raccontato dai familiari, sembra che la giovane non si sia recata al lavoro quel giorno. Avrebbe detto alla madre di stare a casa perché la sera precedente era tornata tardi e non si sentiva bene.

Il mistero si infittisce quando la madre di Brenda torna a casa e scopre che non c’è. A quel punto, familiari e amici di Brenda hanno iniziato una frenetica ricerca e solo a fine serata la madre di Brenda ha deciso di chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

Si è appurato che la giovane è partita senza il suo cellulare, ma con la sua auto, una Renault Clio bianca. La stessa auto è stata trovata poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato nel centro di Napoli, in zona Salvator Rosa. Al momento, le ricerche e le indagini sulla scomparsa di Brenda Cuomo sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino.

Negli ultimi giorni, i militari hanno ascoltato le persone che frequentavano la ragazza, soprattutto i suoi stretti amici. Questi ultimi hanno riferito di averla vista agitata. Tuttavia, secondo i genitori della giovane, Brenda non aveva alcun problema. La famiglia esclude problemi legati a droga o depressione.