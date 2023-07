Brigitte Bardot soccorsa per un malore: le condizioni dell’attrice

Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, ha destato preoccupazione tra i suoi fan e ammiratori a causa di un malore che ha richiesto soccorsi. All’età di 88 anni, l’attrice è stata assistita mercoledì mattina nella sua dimora a Saint-Tropez, con ogni probabilità a causa delle temperature elevate. La notizia è stata confermata dal suo marito, Bernard d’Ormale.

Secondo quanto riferito da d’Ormale, intorno alle 9 del mattino Brigitte Bardot ha avuto difficoltà a respirare e, sebbene si sia mostrata più debole del solito, non ha mai perso conoscenza.

Un’ambulanza è intervenuta immediatamente e i medici hanno fornito ossigeno all’attrice per agevolare la respirazione, rimanendo con lei per un certo periodo di osservazione. D’Ormale ha sottolineato che, come molte persone anziane, Bardot è particolarmente sensibile alle temperature estive.

Da anni, l’attrice si è ritirata dalla vita pubblica, dedicandosi principalmente all’attivismo a favore dei diritti degli animali attraverso la sua fondazione. Attualmente vive con suo marito Bernard d’Ormale a La Garrigue, la loro residenza, circondata dagli animali che tanto ama.

Brigitte Bardot ha espresso la sua tristezza per la recente morte di Jane Birkin, con la quale aveva una profonda amicizia da oltre cinquant’anni. L’attrice ha descritto Birkin come una donna bellissima, fresca e spontanea, con una voce da bambina, e ha condiviso la sua commozione per la perdita di un’amica tanto cara.

Al momento, le condizioni di salute di Bardot sembrano essere stabili e l’episodio di questa mattina sembra essere stato un incidente isolato legato alle temperature elevate. Tuttavia, l’evento ha sottolineato ancora una volta l’età avanzata dell’icona francese, suscitando un’ondata di sostegno e auguri di pronta guarigione da parte dei suoi fan in tutto il mondo.