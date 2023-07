Addio Simone: Giovane chef muore a 25 anni, stava tornando da una giornata al mare

Una giornata trascorsa al mare a Fregene si è trasformata in tragedia per Simone Natale, un giovane chef di soli 25 anni. Lunedì sera, intorno alle 20, mentre percorreva via del Fontanile di Mezzaluna, dopo aver superato i laghetti della pesca sportiva, è avvenuto l’incidente fatale. Dopo aver superato una curva e imboccato il lungo rettilineo, Simone ha scontrato il suo scooter contro un’auto che proveniva in direzione opposta. L’impatto è stato violento e per il giovane si è spenta la luce. Molti hanno tentato di rianimarlo, dando il massimo sforzo: il personale del 118 e coloro che gli hanno fornito le prime cure.

Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. “Sono passata poco dopo che era successo”, racconta Elisabetta, che stava tornando a Fregene, al Messaggero. “Gli facevano il massaggio cardiaco. Per strada non si rispetta più nulla. Anche ieri mattina, in viale Castel San Giorgio a Maccarese, c’era un’auto sull’argine. Tutti corrono, nessuno si ferma più, e la stragrande maggioranza degli automobilisti tiene il cellulare in mano.”

Un’altra testimone aggiunge: “Stavo andando in direzione di Roma, lo stavano coprendo con un lenzuolo. Aveva l’età di mio figlio, sono scioccata.” “C’è una guerra in corso sulle strade”, dichiara un vigile urbano in pensione. “Forse non ci rendiamo conto a fondo. Basta un attimo di distrazione e tutti possono essere coinvolti.”

Non può essere considerato un caso isolato, anche se le possibili spiegazioni non consolano. Sembra che si sia superata una linea di non ritorno in termini di buon senso, prudenza e attenzione. Il dramma degli incidenti stradali colpisce particolarmente Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, “a Roma si verificano tre incidenti stradali ogni ora, soprattutto durante le ore di ingresso e uscita dal lavoro, in particolare in inverno. La zona con il maggior numero di incidenti è il centro storico, mentre la zona più pericolosa è il quartiere Tiburtino.”

Ecco alcuni dati allarmanti: tra il 2019 e il 2021, nel territorio romano si sono verificati 77.483 incidenti, di cui 28.499 con almeno un ferito o una vittima (rispettivamente 35.748 e 311). Questo si traduce in una media annua di 25.828 incidenti, di cui 9.500 con almeno un ferito o una vittima (rispettivamente 11.916 e 104).