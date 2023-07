WhatsApp down, problemi anche su web: cosa succede

Boom di segnalazioni di problemi per l’app, impossibile inviare messaggi. WhatsApp down e problemi per l’app di messaggistica, anche nella versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata delle segnalazioni di malfunzionamento dalle 22 italiane, con impossibilità di inviare e ricevere messaggi. Su Twitter, arriva il messaggio del profilo @WaBetaInfo, sempre informato sulle novità relative all’applicazione: “WhatsApp sta riscontrando gravi interruzioni di servizio. Vi terrò aggiornati sulla situazioni e su ogni sviluppo” fino al “momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito”.