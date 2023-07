Oroscopo Paolo Fox domani 20 luglio 2023, le previsioni al TOP

Ariete

Confessatelo, per qualche mese passate la vita a sognare di trovare la persona che pensate diventerà la vostra anima gemella o almeno che sarà qualcuno simile a voi, e oggi potreste conoscerlo. Naturalmente non puoi prevedere il futuro categoricamente, ma diciamo che ci sono giorni in cui tutte le opportunità sono dalla tua parte, quindi è meglio non aspettare ed essere preparati per qualsiasi eventualità.

Toro

Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui sai che potrebbero succederti cose molto piacevoli. Come parte della tua attività principale, se sei obbligato a incontrare persone, sicuramente un’attività che ami, godrai di un’atmosfera particolarmente piacevole e avrai tutte le opportunità per avere successo. Così piacevole, inoltre, che l’oggetto dell’intervista corre il rischio di passare in secondo piano.

Gemelli

La giornata potrebbe presentarsi con grandi prospettive per te e il tuo ambiente. Le tue questioni familiari e professionali oggi non dovrebbero preoccuparti, poiché le cose sembrano fluire facilmente. E poiché gli eventi della giornata sembrano spingerti a correre qualche rischio quando esprimi te stesso, quando pratichi una disciplina artistica o ad esempio nella tua relazione amorosa, rilassati e goditi il tuo spazio di libertà.

Cancro

Le storie d’amore e quelle legate alla creatività potrebbero essere nell’aria oggi. In questo momento, il tuo partner vorrebbe diventare un topolino per vedere il lato nascosto dei tuoi sentimenti e il laboratorio in cui vengono cucinati. Anche se ammetti di essere un artista di musica classica, non saresti sorpreso di vederti improvvisamente comporre musica techno. E quando si tratta di questioni sentimentali, potresti andare alla ricerca di persone radicalmente diverse da quelle da cui sei attratto.

Leone

Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti sentirai fortemente intrappolato tra le estenuanti richieste creative che potrebbero presentarsi durante il giorno. Queste esigenze ti portano davvero a cercare la tua autenticità e il tuo desiderio di piacere e sedurre che ti accompagna sempre e che definisce totalmente la tua personalità. Forse potresti rispondere molto seriamente alla domanda sul perché hai bisogno di così tanto per sapere che sei apprezzato.

Vergine

Se ne avessi la possibilità, oggi vorresti cambiare l’universo della tua relazione con un colpo di bacchetta magica. Ultimamente, soffri perché ti sei reso conto che una parte del tuo ambiente ti annoia enormemente e che in questo momento trovi molto difficile vivere relazioni in cui non ci sono sorprese. Quindi in questo momento devi affrontare il fatto compiuto che sì o sì devi incontrare nuove persone.

Bilancia

Che si tratti di amore, amicizia o lavoro, oggi dovresti scommettere su tutto ciò che è sconosciuto. Lasciati guidare dalla brezza e intraprendi un percorso sconosciuto. Rinnova i tuoi contatti e scopri nuovi orizzonti. Lasciati sorprendere dalle nuove scoperte, goditi l’atmosfera di festa e quella gioia di vivere che vive in te. La congiunzione planetaria ti offre una giornata sotto il segno del buon umore.

Scorpione

Anche se potresti ammettere di avere una casa meravigliosa, una vita familiare tranquilla o di aver deciso di stabilirti in un nuovo appartamento da scapolo per molto tempo, oggi potresti sentire che un vento rivoluzionario soffia forte in tutti gli aspetti della tua vita. La configurazione planetaria del giorno non può essere più instabile. Ma tieni presente che è proprio nei periodi di instabilità che si cresce e non viceversa.

Sagittario

Oggi tutti i progetti che avete in mano dovrebbero essere lanciati. Anche i tuoi desideri più intimi dovrebbero essere espressi liberamente. Pensa di avere ottime carte in mano per cambiare le cose, soprattutto perché la tua creatività è al suo apice. Potrebbe essere il giorno perfetto per inventare e innovare. Lasciatevi quindi guidare dalla vostra straripante immaginazione e dai suggestivi bagliori del vostro genio.

Capricorno

Oggi potresti vivere emozioni più che intense. Soprattutto se finalmente decidi di lasciare che il tuo cuore si esprima liberamente. Né temerai la forza o l’impatto delle tue parole. Un consiglio, se vuoi trasmettere un messaggio importante, continua e non temere le conseguenze. Al contrario, i cambiamenti che si verificheranno, anche se sono un po ‘radicali, sono quelli che stavi aspettando da molto tempo.

Acquario

Oggi potresti avere l’impressione di sentirti frustrato nel tuo desiderio di cambiamento, quindi è giunto il momento di agire. Senza ulteriori indugi, dai una rapida occhiata alle ultime promozioni sulla tua agenzia di viaggi o cerca su Internet perché potresti essere in grado di trovare una destinazione lontana ed esotica che si adatta al tuo budget. Non accontentarti di sognare, fai tutto il necessario per realizzare i tuoi sogni.

Pesci

Oggi potresti avere la strana sensazione di essere uno spettatore degli eventi che accadono durante il giorno. Le persone si sveglieranno davanti a te come se fossero su un palcoscenico teatrale e tu fossi seduto nella stanza. Dovrai combattere questo sentimento intervenendo più del solito nello sviluppo delle cose. Oggi, non rimanere in disparte, potrebbero essere prese decisioni importanti senza che la tua opinione venga presa in considerazione.