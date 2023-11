Brooke Shields ricoverata d’urgenza: Dettagli sulla “grave crisi epilettica”

L’attrice Brooke Shields ha vissuto un momento di forte preoccupazione e angoscia quando è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di New York a causa di una “grave crisi epilettica”. L’episodio risale a qualche mese fa, ma solo di recente è stata resa pubblica questa notizia, rivelata al magazine Glamour. Shields ha rivelato, in un’intervista, di essere stata colpita da una serie di sintomi preoccupanti proprio mentre si stava preparando per un suo spettacolo.

Il momento critico e il ricovero

Inizialmente, l’attrice si è sentita disorientata e, improvvisamente, ha perso conoscenza: “Tutto è diventato nero”, ha descritto Shields. Ha subito una violenta caduta, sbattendo la testa contro il muro. Dopo essere stata soccorsa, si è ritrovata a bordo di un’ambulanza diretta verso l’ospedale, con una maschera di ossigeno e una presenza sorprendente: quella di Bradley Cooper, noto attore di Hollywood, che le teneva la mano.

La presenza inaspettata di Bradley Cooper

La presenza di Cooper è stata una coincidenza straordinaria e inaspettata. Durante l’incidente, il sommelier del ristorante in cui Shields si sentiva male ha tentato di contattare suo marito, ma ha finito per mettersi in contatto solo con l’assistente del coniuge. In seguito a una serie di comunicazioni, tra assistenti e chiamate, si è raggiunto Bradley Cooper, che casualmente si trovava nelle vicinanze e ha potuto salire a bordo dell’ambulanza con l’attrice.





La diagnosi e la causa del malore

Dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva e aver affrontato una serie di controlli medici, è emerso che la crisi epilettica era stata causata dalla carenza di sodio nel corpo di Brooke Shields. La stessa attrice ha dichiarato: “Ho come inondato il mio corpo”, spiegando che una carenza di sodio nel sangue o nelle urine può portare a una crisi epilettica. Shields ha rivelato che aveva bevuto eccessiva quantità d’acqua prima del malore, causando lo squilibrio di sodio nel suo organismo.

Conclusione e messaggio di Shields

La situazione, sebbene inizialmente spaventosa, ha trovato una spiegazione medica, e Brooke Shields ha espresso gratitudine per essere stata salvata dal pericolo. L’attrice ha sottolineato l’importanza di un equilibrio idrico nel corpo e l’attenzione alla propria salute come aspetti fondamentali per prevenire simili episodi.