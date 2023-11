Bruce Willis, terribile regresso: dimentica l’ex moglie Demi Moore!

Le condizioni di salute di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, continuano a peggiorare. L’attore non riconoscerebbe più la sua ex moglie, Demi Moore.

Un declino preoccupante: Bruce Willis non riconosce più l’ex moglie

Le condizioni di salute dell’attore Bruce Willis sembrano peggiorare giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato da Closer Magazine, l’attore non riuscirebbe più a riconoscere la sua storica ex moglie Demi Moore. Willis, affetto da demenza frontotemporale, non avrebbe riconosciuto Moore durante una recente visita a casa sua.

Un duro colpo per Demi Moore

La notizia ha colpito duramente Demi Moore, sposata con Willis per 13 anni e tra le persone più vicine a lui in questo difficile periodo. “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata. Non aveva idea che fosse così grave la situazione,” ha dichiarato una fonte alla rivista americana.





La testimonianza dell’attuale moglie di Willis

Emma Heming, l’attuale moglie di Willis, ha condiviso alcune informazioni sulla visita di Moore durante un’intervista. “Mi piacevano quando erano una coppia,” ha detto, per poi soffermarsi sulle attuali condizioni di salute del marito. “Temo che Bruce non si renda conto di quello che gli sta succedendo.”

L’amico Glen Gordon Caron sulla situazione di Willis

Anche Glen Gordon Caron, amico stretto di Willis, ha espresso il suo pensiero sul difficile momento dell’attore in un incontro con il Post. “La mia sensazione è che si renda conto di chi sono in due o tre minuti. Non riesce quasi più a parlare. Ha smesso di leggere, anche se era uno dei suoi passatempi preferiti. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione. Tuttavia, è ancora Bruce. Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia della vita se n’è andata.”