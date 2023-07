Caldo record in Sardegna: tragedia sulla statale, anziano muore per un malore

Le temperature torride stanno flagellando l’isola della Sardegna, raggiungendo livelli record nelle zone interne. Oggi, le previsioni indicano che il termometro potrebbe addirittura toccare i 44 gradi. In questo contesto climatico estremo si è verificata una tragedia: un anziano alla guida della sua auto ha subito un malore e, nonostante i suoi sforzi per accostare sulla statale, ha perso la vita.

Un malore fatale

La vittima di questa drammatica vicenda è un pensionato di 84 anni, che stava facendo ritorno a casa a Oristano. Mentre si trovava al bivio per Uras, l’uomo ha avvertito un malore improvviso. Ha immediatamente cercato di accostare la sua Toyota nella piazzola di sosta lungo la statale 131 Carlo Felice, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Nonostante l’intervento tempestivo dell’equipe medica del 118, tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Le temperature estreme e la tragedia

Le alte temperature che hanno caratterizzato la Sardegna in questi giorni potrebbero aver contribuito al malore fatale dell’anziano conducente. Il caldo soffocante, combinato con la tensione fisica e lo sforzo richiesto dalla guida, potrebbero aver avuto un impatto negativo sulla sua salute, portandolo alla tragica fine. Questo episodio mette in luce i rischi legati alle ondate di calore e alla necessità di prendere precauzioni per proteggere la propria salute in condizioni climatiche estreme.

La morte improvvisa dell’anziano conducente sulla statale della Sardegna è una triste testimonianza degli effetti deleteri delle temperature elevate. È fondamentale prestare attenzione alla propria salute durante le ondate di calore, cercando di evitare l’esposizione prolungata al sole e mantenendo un adeguato livello di idratazione. Le autorità locali e la popolazione saranno chiamate ad affrontare questa sfida climatica e ad adottare misure per prevenire simili tragedie in futuro.