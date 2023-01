Can Yaman a C’è Posta per Te regala la sua collana a Francesca: “Magari avessi una donna forte come te accanto a me”

Can Yaman è l’ospite speciale della puntata inaugurale di C’è posta per te. Il signor Giuseppe ha chiesto il suo aiuto per fare una sorpresa alla moglie Francesca. L’attore turco ha dichiarato alla donna: “Ho viaggiato dall’estero per incontrarti”. Poi le ha regalato la sua collana come segno di apprezzamento: “Può simboleggiare un legame tra noi”.

Can Yaman sarà l’ospite speciale della prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, in onda sabato 7 gennaio. Giuseppe ha raggiunto Maria De Filippi per ringraziare la moglie Francesca per il suo incrollabile sostegno dopo l’incidente in cui si è rotto due vertebre e ha perso la sensibilità alle gambe. Il “punto debole” di Francesca è l’attore turco, che ha gentilmente accettato di partecipare a questa occasione speciale.

Can Yaman ha recentemente fatto un’apparizione a sorpresa nel programma televisivo italiano C’è Posta per te.

Can Yaman ha consegnato la busta di C’è posta per te e si è seduto accanto alla signora Francesca. La donna era estremamente entusiasta di incontrare di persona l’attore turco, che aveva ammirato da lontano. “Ho viaggiato da un altro Paese solo per incontrarti, sono così colpita dalla tua storia”, ha detto Can Yaman alla donna.

Can Yaman ha poi espresso il suo apprezzamento per gli sforzi quotidiani della donna per il marito, esprimendo il desiderio di trovare una donna come lei. “A questo punto della mia vita, mi sento solo e vorrei avere una donna forte come te al mio fianco. Potrei anche venire a Salerno, se avete una sorella, con la scusa di dover acquistare delle medicine in farmacia”. In segno di riconoscenza, le regalò una collana, con l’intenzione di creare un legame tra loro. Poi si offrì di farle altri regali, come un braccialetto di Giuseppe e giocattoli per i suoi figli.

Lo sfortunato incidente e il profondo affetto di Giuseppe per la moglie Francesca.

Nella puntata del 7 gennaio di C’è posta per te, Giuseppe cerca di fare una sorpresa alla moglie Francesca. Nel 2020, Giuseppe ha avuto uno sfortunato incidente sotto la doccia, che gli ha causato un lungo ricovero in ospedale. Ha raccontato l’incidente: “Mi sentivo morire, non sentivo più nulla dall’ombelico in giù. Dopo essere stato portato in ospedale, mi è stata diagnosticata una lesione alle vertebre D8 e D12”.

Al risveglio dall’intervento chirurgico, Joseph fu felice di sapere che sua moglie era in attesa del loro quinto figlio. Dopo un lungo processo di riabilitazione, Joseph è tornato a casa nell’abbraccio affettuoso di sua moglie, che lo ha sostenuto mentre faceva piccoli passi verso il suo obiettivo di camminare con le stampelle, nonostante il pessimismo dei medici.