Can Yaman cerca di riprendersi in Italia dopo mesi da incubo

Sono entusiasta di annunciare che, dopo 7 mesi di assenza, sto tornando in Italia! Sono anche entusiasta di lanciare il mio progetto di beneficenza e di essere attivamente coinvolta nel lavoro sociale.

Dopo una lunga assenza dall’Italia, Can Yaman ha trascorso un periodo a Budapest lavorando a un immenso progetto cinematografico, il più grande della sua carriera. Si è dedicato al progetto con un’etica del lavoro e un impegno senza pari, pur prendendosi un periodo di recupero a causa di piccole ferite riportate sul set.

Can ha affrontato un periodo di recupero difficile, ma la sua forza e la sua resilienza lo hanno portato avanti!

I suoi fan sono rimasti estasiati quando hanno saputo del suo ritorno in Italia, sempre in attesa di nuovi progetti e aggiornamenti sull’amato attore. Ha guadagnato un’immensa popolarità in Italia grazie alle sue interpretazioni stellari in diverse serie televisive turche, affascinando il pubblico con il suo talento.

In un suo recente post su Instagram, Can Yaman ha raccontato di essere attualmente in fase di recupero da alcune ferite riportate sul set di lavoro. Non è entrato nei dettagli delle ferite, ma ha fatto notare che è ancora in fase di guarigione. Inoltre, l’attore turco ha espresso il suo dolore per la recente tragedia in Turchia e ha detto che sta facendo del suo meglio sia per aiutare i bisognosi che per trovare una tregua per se stesso.

Sono entusiasta di annunciare il lancio della mia fondazione benefica su Instagram! Sono appassionato di fare la differenza e non vedo l’ora di iniziare questo incredibile viaggio!

Shift è un attore incredibilmente compassionevole e lo ha sempre dimostrato attraverso la sua disponibilità a partecipare a cause benefiche. Nonostante le difficoltà e i momenti difficili, è determinato a recuperare la sua vita e ad affrontare il suo lavoro con entusiasmo e fervore.

Con grande entusiasmo, la Can Yaman for Children è stata presentata a Roma al Policlinico Umberto I! L’attore era entusiasta di incontrare alcuni dei suoi amati giovani fan. Dopo aver elaborato l’idea di beneficenza sul set di Budapest, Can Yaman era finalmente pronto a dare vita alla sua visione!