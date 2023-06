Can Yaman sotto accusa: Accuse di cattiva condotta nei confronti dei fan durante un evento pubblico - Controcopertina

Can Yaman, il famoso attore turco, è finito nel mirino delle critiche. Durante un recente evento pubblico, sono state sollevate accuse riguardanti il suo comportamento non proprio signorile da parte di qualcuno presente. Non è la prima volta che la star di “Viola come il mare” si trova al centro dell’attenzione, avendo già espresso il suo disappunto verso chi invade la sua privacy, inclusi i suoi fan. Ogni aspetto della sua vita viene scrutinato all’inverosimile.

La relazione con Giorgia Colombo e il Festival del cinema e della tv di Benevento

Dopo la storia con Diletta Leotta, che molti considerano una mera montatura commerciale, Can Yaman è stato avvistato con Giorgia Colombo, una figura poco conosciuta. I due sono stati visti in atteggiamenti molto intimi per le strade di Milano. Non è chiaro se la loro frequentazione sia recente o se si conoscono da dicembre dello scorso anno. Tuttavia, l’attore si è ritrovato al centro delle polemiche per ciò che è accaduto durante il Festival del cinema e della tv di Benevento.

Le accuse dei fan contro Can Yaman

Can Yaman era presente al Festival di Benevento per ricevere un premio per la sua interpretazione dell’ispettore capo della polizia Francesco Demir nella serie “Viola come il mare”. La fiction, trasmessa su Canale 5, ha ottenuto un grande successo con milioni di spettatori e un share superiore al 22%, garantendone così una nuova stagione il cui inizio delle riprese è previsto in questi giorni. Tuttavia, sembra che il bell’attore turco non abbia soddisfatto le aspettative dei suoi numerosi fan, anzi.

Secondo una segnalazione inviata a Deianira Marzano da un addetto ai lavori, sembra che Can Yaman non sia stato molto accogliente nei confronti dei suoi fan durante l’evento. Sono stati diffusi alcuni video che sono diventati virali in poco tempo, uno dei quali è riportato qui di seguito. In effetti, l’attore sembra abbastanza irritato e reagisce in modo piuttosto brusco dopo essere stato spintonato e strattonato dalla folla.

Accuse di maleducazione e cafonaggine

“Can Yaman si è comportato in modo estremamente maleducato”, afferma l’autore della segnalazione, “presuntuoso e arrogante sia con le persone che con gli organizzatori”. La stessa persona aggiunge: “Un vero cafone, privo di sensibilità”. Non solo. Deianira Marzano, esperta di gossip che ha ricevuto la segnalazione, ha spiegato di aver ricevuto diverse testimonianze che confermano questa versione dei fatti. È davvero un’immagine spiacevole per un attore che al momento sta vivendo un periodo di grande popolarità…

Le accuse di cattiva condotta rivolte a Can Yaman durante un evento pubblico hanno gettato un’ombra sulla sua reputazione. L’attore si trova ora al centro di polemiche per il suo comportamento poco appropriato nei confronti dei fan. È un duro colpo per una figura che attualmente è molto ammirata e seguita. Sarà interessante vedere come questa vicenda influenzerà la sua immagine pubblica nei prossimi tempi.