Captain Sensible chi è che canta la canzone Wot: la storia del musicista punk

Se sei un fan del punk rock, sicuramente conosci il nome di Captain Sensible. Ma chi è realmente questo personaggio misterioso e quale è la sua storia?

L’infanzia e la formazione musicale

Captain Sensible, nome d’arte di Raymond Burns, è nato il 24 aprile 1954 a Balham, nel sud di Londra. Fin da giovane, ha dimostrato una grande passione per la musica e ha imparato a suonare la chitarra e il basso da autodidatta.

Nel 1976, insieme al suo amico Brian James, ha fondato la band punk The Damned. Captain Sensible ha suonato la chitarra e il basso nella band, ma è diventato famoso soprattutto per il suo look eccentrico e per il suo atteggiamento provocatorio sul palco.

La carriera da solista

Dopo aver lasciato The Damned nel 1984, Captain Sensible ha intrapreso una carriera da solista. Il suo primo singolo, “Happy Talk”, è stato un grande successo in Gran Bretagna e ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli.

Negli anni successivi, Captain Sensible ha pubblicato diversi album da solista e ha continuato a esibirsi dal vivo in tutto il mondo. Ha anche collaborato con altri artisti punk rock come Johnny Thunders e Iggy Pop.

L’eredità musicale di Captain Sensible

Captain Sensible è senza dubbio uno dei musicisti punk più influenti di tutti i tempi. La sua musica è stata una fonte d’ispirazione per molte band punk rock degli anni ’80 e ’90, e il suo look eccentrico e provocatorio ha influenzato molte generazioni di artisti.

Ma Captain Sensible non è solo un’icona del punk rock: è anche un artista versatile che ha sperimentato con diversi generi musicali nel corso della sua carriera. Ha dimostrato di essere un cantautore talentuoso e ha scritto canzoni che spaziano dal punk alla musica pop.

In sintesi, Captain Sensible è un artista eclettico e innovativo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica punk rock. Se non lo hai ancora fatto, non perdere l’occasione di scoprire la sua musica e la sua storia.