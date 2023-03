Carol Alt perché non ha avuto figli?

Carol Alt è un’iconica top model, attrice e scrittrice nata nel 1960. È stata un’accanita sostenitrice del crudismo, una dieta che ha seguito per anni. Sostiene che non solo l’ha aiutata a mantenersi in forma, ma anche a sconfiggere un tumore. La sua passione per il crudismo è stata evidente nei suoi scritti dal 2010 al 2015, dove ha documentato il suo percorso.

Nonostante ciò, sembra che la modella non sia mai stata interessata ad avere figli: perché? È difficile capire il motivo di questa scelta, dato che non ha mai fornito una spiegazione chiara, ma sembra che abbia lasciato il marito perché lui voleva dei figli e lei no.

Carol Alt, figli?

Carol Alt e Roon Grenschnere, il giocatore di hockey su prato, hanno avuto una relazione appassionata che ha superato alcuni ostacoli. Sebbene Roon fosse noto per il suo carattere geloso, l’iconica modella e il marito riuscirono a superarlo, così come il fatto che lei avesse una relazione con il pilota Ayrton Senna.

Quando ha saputo della sua scomparsa, deve essere rimasta sconvolta: solo poche settimane prima, Senna l’aveva avvertita che dovevano sbrigarsi, come se avesse avuto la sensazione che sarebbe successo qualcosa. Inoltre, sembra che la modella si fosse appena riconciliata con il marito, ma che poi sia nata una disputa tra loro riguardo ai figli.

Nonostante i suoi desideri, il marito della Alt voleva che avessero dei figli, il che ha causato una grande spaccatura tra loro che alla fine ha portato alla loro rottura. La Alt era fermamente convinta di non essere pronta; aveva un amore profondo per il suo lavoro e voleva continuare a portarlo avanti.

Come mai

Alt è sempre stata appassionata del suo lavoro, quindi non sorprende che non abbia mai voluto avere figli. Quando il marito glielo ha chiesto, ha detto chiaramente che il suo lavoro era la sua priorità e non era disposta a scendere a compromessi. È difficile individuare il motivo esatto per cui non ha mai avuto figli, ma è lecito pensare che la passione per la sua carriera abbia giocato un ruolo importante.