Carolina Crescentini è incinta? Ha già dei figli? Cosa sappiamo

Si ipotizza che Carolina Crescentini possa essere incinta, dato che molti fan hanno notato un possibile pancione. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata.

Carolina Crescentini è incinta? L’attrice, presente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per promuovere Mare Fuori, ha scatenato la curiosità dei suoi numerosi ammiratori. Ma cosa c’è di vero?

L’attrice non ha figli. Si è sposata quattro anni fa con il cantautore Francesco Motta, ma non hanno ancora avuto figli. Il motivo è sconosciuto.

Carolina Crescentini è incinta?

Al momento l’attrice non ha confermato né smentito la sua presunta gravidanza, quindi è impossibile dire con certezza se sia incinta o meno. Tuttavia, nonostante tutto, ha espresso il desiderio di maternità; infatti, Carolina Crescentini ha dichiarato al Corriere della Sera quanto segue:

Anche se non ho figli, sono sempre stata materna e mi piacerebbe averne un giorno. Se non è destino, sono pronta ad accettarlo, ma l’insistenza degli altri a volte può essere scomoda. Sono felice di come stanno le cose in ogni caso.

Matrimonio con Motta

Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati quattro anni fa e oggi sono una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 2019 a New York e poi in Toscana davanti ad amici e parenti. Ecco le parole dell’attrice su quel giorno:

La cerimonia in Toscana è stata un evento divertente e festoso con tanta musica e persone che recitavano. Un amico regista ha finto di essere uno sciamano e ha dovuto sottoporsi a dei rituali. C’erano nuvole nere e io gli dicevo: “Dimmi che non pioverà”. Gli amici erano mescolati alle nostre due famiglie che si sono rivelate simili. Il matrimonio è un tale colpo emotivo che la prima volta da soli è stato meglio. La seconda, invece, ce la siamo goduta.

Chi è Motta, il marito di Carolina Crescentini?

Motta, nato Francesco Motta, è un musicista pisano di 35 anni. Ha iniziato la sua carriera musicale in giovane età, fondando la band Criminal Jokers nel 2006. È il paroliere, il cantante e il bassista del gruppo. Nel 2010 il gruppo ha pubblicato il suo primo disco, prodotto da Andrea Appino degli Zen Circus.

La carriera solista di Motta è iniziata nel 2016 con la pubblicazione dell’album La fine dei vent’anni. Nello stesso anno ha vinto il Premio Tenco nella categoria “Miglior opera prima”. Il suo secondo disco, Vivere o morire, è uscito nel 2018 e ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato premiato con la Targa Tenco 2018 nella categoria “Miglior disco in assoluto”.