Omicidio di Carolina D’Addario: Arrestato il Vicino di Casa, Importante Svolta nelle IndaginiIntroduzione: Un’importante svolta nel tragico caso dell’omicidio di Carolina D’Addario, un’anziana donna di 84 anni trovata morta nella sua casa a Gissi, provincia di Chieti, il 23 dicembre scorso. Le autorità hanno confermato che la donna non è morta per cause naturali, ma è stata vittima di omicidio. In un colpo di scena, il vicino di casa, un uomo di 59 anni, è stato arrestato e ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio.