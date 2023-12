La storia di Luca e Nicole, una giovane coppia di Gallio, Vicenza, è un esempio di coraggio e passione che li ha spinti a rinunciare ai loro lavori per intraprendere una nuova avventura: l’allevamento di 500 pecore. Questo cambiamento di vita è stato ispirato dalla loro profonda connessione con la natura e l’amore per l’agricoltura.

La scelta di Luca e Nicole di abbandonare le loro carriere quotidiane è stata una svolta significativa nelle loro vite. Nicole ha rinunciato al suo lavoro in un bar per seguire il sogno di Luca di gestire un gregge di pecore. Questa decisione ha radici profonde nella loro storia, poiché si conoscono fin dall’infanzia e condividono una forte affinità per la vita rurale e l’amore per gli animali.

Nel mese di aprile, Luca e Nicole hanno compiuto il grande passo acquistando le prime pecore e dando inizio alla loro nuova vita come allevatori. La gioia dell’inizio di questa avventura è stata amplificata dalla notizia della gravidanza di Nicole. Nonostante le sfide di una gravidanza e del lavoro agricolo, Nicole ha continuato a dedicarsi con passione all’allevamento, scoprendo una profonda soddisfazione nel contatto con la natura.





La vita di Luca e Nicole è un esempio ispiratore di come sia possibile abbracciare uno stile di vita più semplice, in armonia con la natura e i suoi ritmi. La coppia di Gallio dimostra che il ritorno alla terra può non solo fornire una professione, ma anche un modo di vivere ricco di tranquillità, soddisfazione e un profondo legame con l’ambiente circostante.

