Carolina Marconi lotta per i diritti oncologici: La Battaglia Continua

Carolina Marconi, ex gieffina e sopravvissuta al tumore al seno, ha da tempo preso posizione per il riconoscimento dei diritti delle persone colpite da questa malattia. Nonostante un primo passo positivo con l’approvazione del “diritto all’oblio oncologico” alla Camera dei Deputati, Carolina non si ritiene soddisfatta. La battaglia per l’uguaglianza e la dignità dei malati di cancro è ancora lunga, e la showgirl continua a lottare per una tutela a 360 gradi.

La Conquista del “Diritto all’Oblio Oncologico”

Il primo passo nella giusta direzione è stato compiuto con l’approvazione del testo alla Camera dei Deputati, con 281 voti a favore e nessuno contrario. Questo “diritto all’oblio oncologico” mira a garantire alle persone guarite da patologie oncologiche il diritto di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini riguardo alla loro precedente condizione patologica. Questa norma permette ai cittadini colpiti dal tumore di accedere a servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché avviare pratiche di adozione di minori, a condizione che il trattamento attivo contro la patologia si sia concluso da almeno 10 anni (o 5 anni se la malattia è insorta prima dei 21 anni).

La Lotta di Carolina Marconi

Carolina Marconi, pur apprezzando il primo progresso, ritiene che non sia sufficiente. La showgirl si è espressa con veemenza sui social, denunciando che dieci anni sono troppi per riacquistare i diritti fondamentali. Questa norma rischia di privare le persone colpite dal cancro degli anni migliori della loro vita, quelli in cui desiderano costruire una famiglia, cercare un lavoro duraturo e perseguire i propri sogni.

Una Battaglia per la Dignità e l’Uguaglianza

Carolina Marconi si batte per una tutela a 360 gradi per gli ex malati di cancro, affinché siano garantiti dignità, parità e uguaglianza. La showgirl chiede che le persone guarite da questa terribile malattia non siano marchiate a vita, ma possano vivere senza discriminazioni e limitazioni. La sua lotta continua, con il sostegno di molti, consapevoli che la legge attuale non rappresenta ancora una vittoria completa per tutti gli ex malati.

Carolina Marconi è un esempio di forza e determinazione nella lotta per i diritti oncologici. Nonostante il primo passo positivo, la showgirl non si arrende e continua a combattere per una tutela a 360 gradi degli ex malati di cancro. È fondamentale sostenere questa battaglia per garantire a tutte le persone colpite da questa malattia la dignità e i diritti che meritano. La speranza è che la sua voce e quella di tanti altri possano portare a una legge più equa e inclusiva per tutti gli ex malati di cancro.