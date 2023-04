Carolyn Smith e Ernestino Michielotto: perché non hanno figli? La verità

Carolyn Smith e suo marito Ernestino Michielotto sognavano da tempo di avere dei figli, ma nonostante i loro sforzi non ne hanno mai avuti. Recentemente, Carolyn ha dovuto affrontare una difficile battaglia contro il cancro, che le ha fatto rivalutare le sue priorità. Nel corso di un’emozionante intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn si è aperta sulla sua vita privata e ha condiviso il suo sincero desiderio di avere dei figli con Ernestino.

Nonostante non abbia figli, che la Smith ha sempre desiderato, ha ancora molto amore nella sua vita. Dal suo amato Ernestino all’amore per la danza che è intessuto nel suo DNA, la Smith non manca mai di affetto.

Carolyn Smith aveva una pletora di sogni oltre alla maternità che purtroppo non si sono mai realizzati.

Sono passati più di tre decenni da quando Carolyn Smith ed Ernestino Michielotto si sono incrociati per la prima volta, quando lui era suo allievo di danza. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn ha parlato con affetto del marito e del loro rapporto: “Ci prendiamo in giro, ma il nostro legame è forte: lui c’è sempre per me”, ha detto. Carolyn ha anche parlato del suo rimpianto di non avere figli.

Quando la giurata di Ballando con le stelle ha parlato delle sue aspirazioni, ha espresso il desiderio di creare un talk show tutto al femminile che affronti una varietà di argomenti, anche quelli difficili. Ha poi aggiunto che, oltre al ballo, ha molte altre storie da condividere.