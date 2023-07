Carolyn Smith e la sua battaglia contro il tumore: Un nuovo aggiornamento commovente

Carolyn Smith, nota giurata di Ballando con le stelle, sta affrontando nuovamente la sfida contro il tumore. Dopo aver inizialmente sconfitto la malattia, la battaglia è purtroppo ripresa lo scorso marzo. Nei giorni scorsi, Carolyn non era apparsa sui social, ma ha recentemente pubblicato un video che la ritrae in ospedale. Ha apertamente confessato di aver attraversato momenti di grande sconforto, ma sta cercando di superarli. Questo messaggio ha commosso molte persone, inclusi alcuni personaggi famosi che le hanno dimostrato il loro affetto. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Carolyn Smith sul suo stato di salute tramite il social network Instagram.

Un nuovo aggiornamento dall’ospedale:

Carolyn Smith si è recata in ospedale per un nuovo ciclo di chemioterapia nella speranza di sconfiggere definitivamente il tumore. Ha condiviso un messaggio diretto ai suoi fan, spiegando il motivo per cui non ha pubblicato post riguardanti le sue giornate di benessere (spa day) negli ultimi tempi. Ha confessato di aver attraversato un periodo difficile e di aver avuto bisogno di tempo per sé stessa per riflettere sulle proprie fragilità. Carolyn ha affermato: “A volte devi toccare il fondo per rialzarti e ripartire con nuove idee e nuova energia”.

Successivamente, ha dichiarato di essere pronta a combattere più determinata che mai. Ha ammesso che non è stato semplice raggiungere questa consapevolezza: “Come sapete, non mollo mai, anche se mi è passato per la mente molte volte. Fortunatamente, non ho ascoltato quelle voci interiori, erano solo la stanchezza che parlava. Durante l’estate, prendo del tempo per me stessa, mangiare bene, fare esercizio fisico quotidiano e trascorrere momenti di qualità con la mia famiglia. Ho ancora due viaggi di lavoro da affrontare, uno a Parigi e l’altro a Londra, poi tornerò a casa a Padova e a Roma per la chemioterapia”.

Un percorso di cura difficile:

Come precedentemente comunicato da Carolyn, non è possibile effettuare ulteriori operazioni o sottoporsi a radioterapia. La sua unica opzione è la chemioterapia con un nuovo farmaco, che potrebbe eliminare l’intruso ma è più tossico. In questo momento difficile, Carolyn ha ricevuto l’affetto e il sostegno di amici e colleghi noti come Paolo Conticini, Rossella Brescia e Samanta Togni, che hanno espresso il loro affetto attraverso cuori rossi.

L’intera comunità si stringe attorno a Carolyn Smith in questo momento delicato, inviandole pensieri positivi e incoraggiandola nella sua battaglia contro il tumore. La sua forza e il suo coraggio sono un esempio per molti, e ci auguriamo che possa trovare conforto e guarigione durante questo percorso.