Caso Andreea Rabciuc: Novità nelle ricerche della giovane scomparsa a Jesi - Controcopertina

Andreea Rabciuc, una giovane donna di 27 anni, è scomparsa nel marzo 2022 dopo una serata trascorsa in un casolare di campagna a Montecarotto, in compagnia di amici e del suo ex fidanzato, Simone Gresti, con il quale aveva avuto una discussione.

Dopo oltre un anno e tre mesi dalla sua scomparsa, oggi sono riprese le ricerche di Andreea Rabciuc, scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo a Jesi. Le indagini sembrano essersi arenate e finora non sono emersi elementi che possano far luce sul caso.

Nella giornata del 26 giugno, i Carabinieri locali, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari e alle Unità Cinofile del gruppo di Bologna, con l’aiuto del cane molecolare Bayla, hanno ripreso a setacciare le campagne e i ruderi nella zona in cui Andreea è stata vista per l’ultima volta. Durante quella serata, sembra che la giovane abbia litigato con il suo ex fidanzato, Simone Gresti, attualmente l’unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

Nelle ricerche, che hanno coinvolto quattro comuni tra Montecarotto, Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello, ha partecipato anche Georgeta, la madre di Andreea. In occasione dell’anniversario della scomparsa, la donna ha scritto una commovente lettera alla figlia, esprimendo preoccupazione per il suo destino.

Tuttavia, sembra che oggi non siano emerse nuove tracce del passaggio di Andreea. I Carabinieri, che hanno già esplorato queste aree in passato utilizzando droni e squadre di ricerca, non intendono lasciare nulla di intentato. Le ricerche riprenderanno nei prossimi giorni nello stesso territorio, con l’aiuto del cane Bayla, un pastore tedesco femmina di 5 anni coinvolta anche nelle ricerche di Saman Abbas.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questo caso, nella speranza di trovare risposte sul destino di Andreea Rabciuc e di portare un po’ di pace alla sua famiglia.