Celebrazione d'Amore: Alberto Matano dedica una foto stupefacente al marito nel loro anniversario - Controcopertina

Il carismatico presentatore di Rai1, Alberto Matano, rende omaggio al suo legame eterno con Riccardo Mannino, condividendo un momentaneo viaggio nel tempo attraverso un’incantevole foto.

L’Undici Giugno: Una Data Immortale per la Coppia

Il giorno 11 giugno rimane come un sigillo indelebile nel cuore di Alberto Matano e Riccardo Mannino. Esattamente un anno fa, la coppia ha scelto questa data per scambiarsi voti di amore incondizionato in una cerimonia toccante circondata da amici e parenti euforia. Con Mara Venier come maestra di cerimonia, la cui saggezza aveva guidato la coppia a prendere questa decisione significativa, il giorno è stato nulla meno che magico.

Un Viaggio nel Tempo sui Social

Matano, con l’abilità di un poeta, ha commemorato il giorno sui social media. Accompagnando la foto mozzafiato con la semplice ma potente parola “One”, Matano ha portato i suoi seguaci in un viaggio nel tempo. La foto, che ritrae lui e il marito in un paradiso costiero, sembra essere il nucleo di innumerevoli ricordi per la coppia. La foto è stata seguita da un dolce messaggio, “Dove tutto è cominciato”, e un cuore, simbolo di amore puro.

🔸 La foto: un ritratto senza tempo della coppia in riva al mare. 🔸 Il messaggio: un cenno al luogo che detiene la genesi del loro amore. 🔸 Il cuore: un simbolo universale che rappresenta l’amore incondizionato.

La Storia di un Amore senza Tempo tra Alberto Matano e Riccardo Mannino

Questi due anime affini hanno intrecciato i loro destini insieme 16 anni fa. Dopo un fidanzamento che ha resistito alla prova del tempo, hanno deciso di suggellare il loro amore attraverso una unione civile. Fu durante una cena che Mara Venier suggerì l’idea, a cui Riccardo rispose con entusiasmo. Tuttavia, Matano attraversò una tempesta emotiva, riflettendo sul significato di condividere pubblicamente un amore così profondo e privato. Dopo una conversazione sincera e intensa, la coppia si abbracciò e concluse che era il percorso giusto da intraprendere.

Chi è Riccardo Mannino?

Riccardo Mannino, un rispettato avvocato cassazionista, è di sei anni maggiore di Matano. Laureatosi nel 1990 presso l’Università La Sapienza, Riccardo e Matano condividono simili radici nella loro formazione, poiché Alberto inizialmente frequentò la facoltà di Giurisprudenza prima di seguire la sua passione per il giornalismo.