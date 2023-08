Celebre Chef di 34 anni trovato morto: tra i suoi clienti i più grandi VIP e star del cinema! Cosa è realmente successo?

La comunità gastronomica di New York e dell’Italia è in lutto. Riccardo Zebro, lo chef italiano che ha conquistato la Grande Mela con la sua maestria culinaria, è stato tragicamente trovato morto nella sua abitazione a soli 34 anni.

Il Viaggio Culinario di Zebro: da Milano a New York

Riccardo Zebro non era solo uno chef, ma un vero ambasciatore della cucina italiana a New York. La sua carriera ha preso il volo dall’hotel Sheraton Diana Majestic di Milano, una città dove la gastronomia è un arte. Durante gli anni, la sua passione lo ha portato a percorrere il mondo:

Milano: Dall’inizio come commis di cucina, Zebro ha rapidamente assunto il ruolo di capopartita sotto la guida di Paolo Croce.

Bermuda: Una delle sue prime avventure internazionali.

New York: Zebro ha affinato la sua arte in prestigiosi ristoranti come San Carlo Osteria Piemonte a Soho e infine come direttore esecutivo al ristorante Sant'Ambroeus nel West Village.

Ricordando Riccardo: Omaggi da Colleghi e Comunità

Le parole d’affetto e i ricordi affluiscono da ogni angolo. Paolo Lovari, un ex collega delle Bermuda, lo ha descritto come una “persona di una umanità impressionante, un grande chef, un giocherellone“. Mentre un altro amico ricorda come Riccardo fosse stato un sostegno nella metropoli di New York, affermando: “Ciao Ricky. Sei stato tra i primi chef di NYC a darmi una mano e credere in Simon“.

Non solo colleghi, ma anche la comunità ha espresso il suo dolore. La sindaca di Cassina dè Pecchi, il paese di origine di Riccardo, ha espresso il “dolore enorme” della comunità. Zebro, nonostante il suo successo lontano da casa, “si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore“.

Infine, il comune di Galliavola ha inviato un messaggio commovente al padre di Riccardo, Giancarlo Zebro, estendendo “le più sentite condoglianze” per la perdita del suo amatissimo figlio.

Un Mistero Circonda la Sua Morte

Nonostante la tragedia, le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero. Attualmente, non ci sono indagini in corso e la famiglia sta organizzando il rientro della salma in Italia.

In questo momento di lutto, la comunità si unisce nel ricordo di un talento straordinario che ha brillato sia in cucina che nella vita.