Papà single si trasforma per la festa della mamma: una storia virale che tocca il cuore

Quando l’amore di un padre supera ogni limite, si trasforma in una storia degna di nota. Ecco la storia di un papà single tailandese che ha deciso di travestirsi da donna per far sì che sua figlia non si sentisse esclusa durante la festa della mamma.

Una Speciale Festa della Mamma in Thailandia

Tutto è iniziato in una scuola della provincia di Kamphaeng Phet, in Thailandia. Era il 12 agosto, la festa della mamma tailandese, e ogni bambino era accompagnato dalla propria madre per celebrare questa importante occasione. Tranne una: la figlia adottiva di Joe Lookphonbodee, un padre single 48enne.

Ma Joe non voleva che sua figlia si sentisse diversa o esclusa in quel giorno speciale. Così, con una grande dose di coraggio e amore, ha deciso di mettersi un vestito e una parrucca per impersonare una madre e accompagnare sua figlia all’evento scolastico di Ban Noen Kroi.

La Storia che Conquista il Web

Non è passato molto tempo prima che questa dolce storia facesse il giro del web. Joe ha immortalato quel momento in un video, poi condiviso su Tiktok, che in pochissimo tempo è diventato virale. E con oltre 387.000 visualizzazioni in poche ore, è evidente che ha toccato il cuore di molti.

Ecco Cosa Dice la Gente

Dai profondi meandri dei social, emergono commenti che riflettono ammirazione, amore e riconoscenza:

"Grande padre." Un utente ha scritto, enfatizzando quanto sia fortunata la bambina ad avere un padre come Joe.

"Mio padre era così dolce." Esclama un altro, ricordando i momenti speciali con il proprio genitore.

"È tutto per lei, così caloroso." Molti commenti sottolineavano la profondità dell'amore paterno di Joe e quanto questo gesto significasse per la sua figlia.

In un mondo spesso pieno di storie difficili, è rinfrescante e ispiratore vedere atti di amore genuino come questo.