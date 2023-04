Cenare in compagnia di estranei completamente nudi: l’ultima tendenza per liberarsi di abiti e pregiudizi

La Füde Dinner Experience sta diventando sempre più popolare: in questa cena tra estranei, i partecipanti si siedono a tavola nudi per riconnettersi autenticamente con sé stessi e gli altri.

Liberarsi dei vestiti e dei tabù: è l’obiettivo di questa tendenza in crescita, diventata virale sui social media. Tutti desiderano provare la Füde Dinner Experience. Definirla solo una cena sarebbe riduttivo; si tratta di un’esperienza a tutto tondo che unisce cibo, arte, amicizia, amore per se stessi e nudità. Infatti, non solo si condivide il pasto con degli estranei, ma si deve seguire un dress code specifico: tutti devono essere nudi.

Cos’è la Füde Dinner Experience

Il mantra della Füde Dinner Experience è celebrare il nostro sé più autentico. Per connettere anima e corpo, l’evento si concentra sulla nudità, vista metaforicamente come liberazione dal superfluo, dal negativo e dai tabù. L’idea è di Charlie Ann Max, modella e artista, che ospita questa singolare esperienza, durante la quale un gruppo di sconosciuti si siede a tavola nudi per conoscersi meglio mentre gustano un pasto vegano. Sono disponibili due menù con torta di mele, avocado toast, insalata greca e molto altro.

Charlie Ann Max ha iniziato a organizzare eventi con dress code nude nel 2020. All’inizio, si partecipava solo su invito, entrando in una lista molto esclusiva. Successivamente, l’esperienza è diventata virale sui social media, aumentando le richieste. Ora, per candidarsi, è necessario compilare un modulo, e arrivano richieste da tutto il mondo. La fase di selezione è molto accurata, al fine di garantire il comfort di tutti i partecipanti e offrire un ambiente sicuro: tutti devono accettare le regole e comportarsi in modo appropriato. La curiosità è alta, e per questo motivo la modella sta portando il format in diverse città. Finora, ha organizzato cene a New York e Los Angeles, alcune a tema o con attività aggiuntive alla cena. Le attività variano dalle lezioni pratiche di canto e yoga ai laboratori di meditazione su temi come l’autocura e lo sviluppo personale.

Le ragioni per partecipare a una cena nuda con estranei

Naturalmente, stringere nuove amicizie è solo uno degli elementi che attira le persone verso questa esperienza. Alcuni partecipano per guadagnare fiducia, altri per accettare il proprio corpo, o semplicemente per sfidarsi e fare qualcosa che richiede di superare la timidezza. Sul sito ufficiale si afferma che l’obiettivo è creare un ambiente sicuro e solidale in cui i partecipanti possano connettersi con se stessi e con gli altri ospiti a un livello più profondo. L’esplorazione dell’autenticità personale avviene attraverso la vulnerabilità e la condivisione, al fine di scoprire la purezza dell’essere e vivere una rinascita, una trasformazione autentica.

Le esperienze dei partecipanti

Il sito del progetto raccoglie varie testimonianze di persone che hanno preso parte all’evento. Tra i commenti c’è quello di David: “Questa esperienza ha cambiato la mia vita. Inizialmente ero spaventato dalla mia vulnerabilità, sia riguardo al mio corpo che alla condivisione della storia della mia vita”. Liza, invece, afferma: “L’esperienza è stata magica. Abbiamo goduto della cena insieme nudi, vulnerabili e totalmente aperti. Abbiamo condiviso le nostre verità più belle, intense e liberatorie. Siamo stati noi stessi senza giudizio”. Phyllicia aggiunge: “È stata una celebrazione di noi stessi. Mi è piaciuto incontrare nuove persone che condividevano le mie stesse sensazioni e la mia apertura verso la libertà”.