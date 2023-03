Ch i è Stefano Macchi ex fidanzato di Anna Pettinelli? Età, lavoro e figli

Stefano Macchi, precedentemente legato sentimentalmente ad Anna Pettinelli, avrebbe concluso definitivamente il capitolo precedente dopo la separazione, dando inizio a una nuova relazione amorosa.

Stefano Macchi è stato sentimentalmente coinvolto con la conduttrice radiofonica dal 2014 ai primi mesi del 2022. Successivamente, ad agosto, ha formalizzato la relazione con la modella Elisa D’Ospina, con la quale darà il benvenuto a una nuova fase della loro vita.

Un nuovo amore per l’ex compagno di Anna Pettinelli

L’ex protagonista di Temptation Island avrebbe ritrovato l’amore nelle braccia di Elisa D’Ospina, modella curvy nata nel 1983. Pettinelli aveva rivelato la fine della relazione durante il Maurizio Costanzo Show a giugno: “Stefano non è più mio marito. La fiamma si è lentamente spenta. Poi, quando è arrivata la notte, ho desiderato il sole e si era fatta notte”, aveva condiviso. Anche la D’Ospina avrebbe lasciato il marito, Andrea Alessandrini Gentili, con cui era sposata dal 2011. Nel loro caso, le voci di crisi circolavano da tempo ma non erano mai state confermate. Le inequivocabili foto di coppia tra Stefano ed Elisa hanno alimentato i rumors, rendendo pubblica questa nuova storia d’amore, che sembra procedere a gonfie vele.

La reazione degli ex partner non si è fatta attendere. Dopo che Macchi è apparso in pubblico con la modella curvy, Anna Pettinelli ha espresso il suo pensiero, seppur in modo velato. La conduttrice radiofonica ha prontamente modificato la sua biografia su Instagram: “Conduttrice radio televisiva ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina”, l’ex volto di Amici ha poi aggiunto una nota che sembrerebbe un’affilata frecciatina all’ex marito, che, a differenza sua, ha rapidamente ritrovato l’amore: “Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita ingenua”.